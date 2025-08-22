Polícia do Rio prende trio que transportava estátuas sacras e lápides furtadas

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais civis e militares do Rio de Janeiro prenderam na quarta-feira (20) três homens que transportavam estátuas sacras e placas fúnebres furtadas em Minas Gerais.

As prisões ocorreram em Cachoeiras de Macacu, na região serrana, após a interceptação do veículo em que os três estavam com as peças furtadas.

Segundo a polícia, o transporte era feito em um caminhão de entulho e os presos são o motorista e proprietário de um ferro-velho e dois funcionários.

O furto dos objetos religiosos e das lápides é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais. O material foi apreendido e encaminhado para perícia.

Os três homens vão responder pelos crimes de associação criminosa e receptação.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, nos últimos meses várias peças sacras e documentos históricos foram devolvidos às comunidades de origem após investigações sobre furtos e extravios.

Um exemplo é uma imagem de São Bento, do século 18, devolvida a Diamantina após 20 anos. Outra devolução foi a de uma escultura de São José de Botas, extraviada de Sabará em 1947 e que foi recuperada no ano passado.

Uma carta de Santos Dumont faz parte do conjunto de 22 documentos históricos devolvidos em março ao Arquivo Público Mineiro.

Após denúncia e investigação, a confirmação da autenticidade das peças é realizada por uma equipe técnica de historiadores da Coordenadoria de Proteção ao Patrimônio Cultural do Ministério Público.

A plataforma Sondar, desenvolvida em parceria com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), tem um banco de dados com 1,5 mil bens desaparecidos, 660 resgatados e 170 devolvidos.