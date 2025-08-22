Influenciadora é presa no TO sob suspeita de exploração ilegal de jogos de azar

© Reprodução / Instagram

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - A influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, foi presa preventivamente na manhã desta sexta-feira (22) pela Polícia Civil do Tocantins.

Ela é suspeita de participação em um esquema de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular. O companheiro dela também foi preso na operação.

De acordo com as investigações, ela usava seu perfil nas redes sociais para promover jogos de azar de forma ilegal. Ela tem cerca de 1,5 milhão de seguidores somente no Instagram.

A atividade era realizada por meio de parcerias com diversas casas de apostas, configurando, segundo a polícia, um esquema voltado para a exploração dessa prática.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do casal.

Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal de Araguaína. A operação, denominada Fraus, é conduzida pela Dracco (Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e pela pela 1ª DEIC-Palmas (1ª Divisão Especializada de Combate ao Crime Organizado de Palmas).

Estiveram envolvidos 40 policiais civis, com apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, além de equipes da ADAPEC (Agência de Defesa Agropecuária). A operação segue em andamento.