Homem é preso suspeito de matar esposa e jogar corpo em lago de casa

Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (22) em Candeias do Jamari, Rondônia, suspeito de matar a esposa, envolver o corpo em uma lona e jogá-lo em um lago dentro da propriedade onde o casal morava. A vítima foi identificada como Ana Cleia Vieira, de 29 anos, que deixa dois filhos.

As investigações tiveram início após a irmã de Ana Cleia estranhar seu desaparecimento. Sem conseguir contato por telefone ou mensagens, ela decidiu registrar um boletim de ocorrência relatando o sumiço da jovem.

Ao ser ouvido inicialmente pela polícia, o suspeito afirmou que estava em processo de separação e disse ter levado a esposa para visitar uma casa que ela pretendia alugar. Na versão apresentada, ele alegava não saber o paradeiro da companheira.

Entretanto, segundo a Polícia Civil, as contradições no depoimento chamaram a atenção dos investigadores. Durante as diligências, o homem acabou confessando o crime. Ele disse ter matado Ana Cleia por esganadura e apontou o local onde havia ocultado o corpo. Os policiais então encontraram a vítima dentro de um lago, situado na mesma propriedade onde o casal residia.

Na casa, os agentes também localizaram uma espingarda e dois cartuchos intactos. A arma não possuía registro legal.

Diante das provas, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e posse ilegal de arma de fogo. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

A morte de Ana Cleia reforça o alerta para os casos de violência contra a mulher em Rondônia e em todo o país. De acordo com autoridades de segurança, a investigação segue em andamento para detalhar as circunstâncias do crime.

