Preso mata policial dentro de delegacia no Amapá

© iStock

CRISTINA CAMARGO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O policial civil Mayson Viana de Freitas, 38, morreu baleado nesta sexta-feira (22) durante a apresentação de um preso na Delegacia de Laranjal do Jari, no Amapá.

O preso pegou a arma do policial e fez vários disparos contra a vítima. Depois, conseguiu fugir em uma moto, entrou em uma casa na passarela Vagalume e mantém reféns uma mulher e a filha de dez anos.

A Polícia Militar isolou o local e uma equipe de gerenciamento de crise começou um processo de negociação, ainda não concluído.

Além da PM, policiais civis e o Grupo Tático Aéreo atuam na ocorrência. O secretário de Segurança Pública, Daniel Marsili, o delegado-geral da Polícia Civil do Amapá, César Vieira, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Costa Júnior, acompanham o caso.

O policial morto era casado e esperava o primeiro filho. A mulher dele está no quinto mês de gestação. O assassinato provoca comoção em Laranjal do Jari.

O governador do Amapá, Clécio Luís (Solidariedade), estava em Laranjal do Jari nesta sexta para participar da inauguração de uma quadra esportiva e da entrega de kits de alimentação. Ele cancelou a agenda e lamentou a morte do policial.

"Recebi consternado a notícia da morte do policial civil Mayson Viana de Freitas, vítima de um ato criminoso enquanto cumpria seu dever em defesa da sociedade", disse o governador. "Neste momento de dor, manifesto total solidariedade à família, em especial à esposa, que está grávida e com quem compartilhava esse período tão significativo de sua vida".

A Polícia Civil também lamentou a morte e homenageou a vítima pela atuação na segurança pública do estado.

Leia Também: Influenciadora é presa no TO sob suspeita de exploração ilegal de jogos de azar