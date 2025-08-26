Menina de 6 anos morre com tiro no pescoço durante confronto entre facções no ES

© Sergio Flores/Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma menina de seis anos morreu após ser baleada dentro do carro em que estava com os pais na Serra, na Grande Vitória, na tarde de domingo (24). O veículo da família foi confundido com o de criminosos rivais durante um tiroteio entre facções que disputam território na região, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Espírito Santo.

Alice Rodrigues foi atingida no pescoço. Ela foi socorrida pelo pai, que, mesmo ferido, dirigiu até o Hospital Municipal Materno Infantil da Serra, e não resistiu aos ferimentos.

A mãe, grávida de oito meses, sofreu cortes com estilhaços do vidro do carro. O pai, de 26 anos, foi baleado de raspão nas costas. Ambos receberam atendimento médico e não correm risco de vida.

A família voltava da praia quando o carro, um Peugeot cinza escuro, foi alvejado, no bairro Carapebus. Os criminosos, que estavam em um Fiat Argo branco, abriram fogo durante um confronto entre o Primeiro Comando de Vitória (PCV) e o Terceiro Comando Puro (TCP).

Segundo o secretário de Segurança, Leonardo Damasceno, os bandidos atacaram após um olheiro identificar erroneamente o veículo da família como sendo de integrantes do grupo rival.

"Esses ataques começaram no sábado, e no domingo o PCV tentou atingir o TCP. Essa troca de tiros vitimou a inocente criança de seis anos", disse.

Após o ataque, os criminosos fugiram em direção ao bairro Novo Horizonte e abandonaram o carro usado no crime, que tinha marcas de 12 disparos. No interior do veículo, a polícia encontrou cápsulas de munição de vários calibres, uma touca ninja e uma granada caseira. O esquadrão antibombas foi acionado.

Seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento, entre elas dois mandantes, um dos atiradores, o motorista da fuga, um olheiro e a esposa de um dos chefes, que é advogada. A polícia tenta identificar outros possíveis participantes.

A menina será velada e enterrada em Teixeira de Freitas (BA), cidade natal da família, que mora no Espírito Santo há três anos.

A região da Serra enfrenta uma escalada da violência entre facções desde a semana passada. Na noite de sábado (23), um homem de 28 anos foi morto e outro, de 20, ficou ferido em um tiroteio em frente a um bar no mesmo bairro.

O secretário de Segurança Pública afirmou que a região tem policiamento reforçado desde sexta-feira (22).