Após prisão de brasileira em Portugal, pai é detido por morte dos filhos

Gisele Oliveira foi presa em Portugal após um mandado de captura internacional, por suspeitas de ter matado, entre 2008 e 2013, no Brasil, cinco filhos por envenenamento. O ex-companheiro, pai de duas das crianças, foi agora também detido

© Reprodução/X

27/08/2025 07:10 ‧ há 2 horas por Notícias Ao Minuto

Justiça

Minas Gerais

O pai de duas das cinco crianças supostamente assassinadas, por envenenamento, pela própria mãe no Brasil, também foidetido esta semana, revela o 'Diário do Aço'.

 

De acordo com a publicação, o homem de 58 anos foi detido na tarde de segunda-feira, 25 de agosto, no âmbito de um mandado de prisão, expedido pela Justiça da Comarca de Timóteo, de Minas Gerais.

P.D., como é identificado o suspeito pelo jornal, está sendo investigado no inquérito policial sobre a morte das cinco crianças, filhas de Gisele Oliveira, de 40 anos, detida, em agosto, em Portugal, para onde tinha fugido.

Apesar disso, P.D. não é, pelo menos para já, segundo o jornal, suspeito de ter participado nos homicídios. Durante a investigação aos assassinatos, as autoridades brasileiras descobriram que ele tinha sim, supostamente, abusado sexualmente de "outras pessoas da mesma família".

O homem é pai das duas primeiras crianças que morreram envenenadas.

Cinco filhos mortos com sedativos

Vale lembrar que, no início de agosto, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção em Pombal, no distrito de Leiria, de Gisele Oliveira, suspeita de matar cinco filhos no Brasil, com sedativos.

A brasileira teria chegado a Portugal em abril deste ano, onde se encontrava com o companheiro que a 'esperava' no país europeu há três anos.

Com eles, estava um menor, de 12 anos, filho do casal e o único dos filhos de Gisele que teria sobrevivido às suas mãos.

De acordo com o que explicou a polícia local na época, a mulher é suspeita de matar cinco filhos, três dos quais cujo pai era o atual companheiro. O 'modus operandi' consistia, segundo as autoridades, na "administração intencional e reiterada, de substâncias sedativas que alegadamente provocaram a morte a cinco dos seus filhos menores."

Segundo a Interpol, e conforme confirmam agora as autoridades portuguesas, "todas as situações ocorreram na casa onde a mulher residia e quase sempre à noite." Nessas ocasiões, e "sem a presença de testemunhas", administrava grandes doses de sedativos aos cinco filhos, o que lhes foi causando problemas de saúde ao longo dos anos. 

Brasileira presa em Portugal matou cinco filhos asfixiados

Brasileira presa em Portugal matou cinco filhos asfixiados

Gisele Oliveira, de 40 anos, matou cinco dos sete filhos com idades entre os 10 meses e os três anos, entre 2010 e 2023; a brasileira é suspeita de ter tentado matar o filho mais velho, em 2008, com um inseticida para piolhos e o marido com sedativos

Notícias ao Minuto | 06:20 - 08/08/2025

