Após prisão de brasileira em Portugal, pai é detido por morte dos filhos

O pai de duas das cinco crianças supostamente assassinadas, por envenenamento, pela própria mãe no Brasil, também foidetido esta semana, revela o 'Diário do Aço'.

De acordo com a publicação, o homem de 58 anos foi detido na tarde de segunda-feira, 25 de agosto, no âmbito de um mandado de prisão, expedido pela Justiça da Comarca de Timóteo, de Minas Gerais.

P.D., como é identificado o suspeito pelo jornal, está sendo investigado no inquérito policial sobre a morte das cinco crianças, filhas de Gisele Oliveira, de 40 anos, detida, em agosto, em Portugal, para onde tinha fugido.

Apesar disso, P.D. não é, pelo menos para já, segundo o jornal, suspeito de ter participado nos homicídios. Durante a investigação aos assassinatos, as autoridades brasileiras descobriram que ele tinha sim, supostamente, abusado sexualmente de "outras pessoas da mesma família".

O homem é pai das duas primeiras crianças que morreram envenenadas.

Cinco filhos mortos com sedativos

Vale lembrar que, no início de agosto, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção em Pombal, no distrito de Leiria, de Gisele Oliveira, suspeita de matar cinco filhos no Brasil, com sedativos.

A brasileira teria chegado a Portugal em abril deste ano, onde se encontrava com o companheiro que a 'esperava' no país europeu há três anos.

Com eles, estava um menor, de 12 anos, filho do casal e o único dos filhos de Gisele que teria sobrevivido às suas mãos.

De acordo com o que explicou a polícia local na época, a mulher é suspeita de matar cinco filhos, três dos quais cujo pai era o atual companheiro. O 'modus operandi' consistia, segundo as autoridades, na "administração intencional e reiterada, de substâncias sedativas que alegadamente provocaram a morte a cinco dos seus filhos menores."

Segundo a Interpol, e conforme confirmam agora as autoridades portuguesas, "todas as situações ocorreram na casa onde a mulher residia e quase sempre à noite." Nessas ocasiões, e "sem a presença de testemunhas", administrava grandes doses de sedativos aos cinco filhos, o que lhes foi causando problemas de saúde ao longo dos anos.