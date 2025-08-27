Golpistas são investigados por ajudar PCC e CV com lavagem em SP

© ShutterStock

PEDRO VILAS BOAS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma quadrilha formada por estrangeiros foi alvo da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo nesta quarta-feira (27) por supostamente aplicar golpes virtuais financeiros e lavar a quantia obtida com o crime.

Há indícios de que os criminosos também ajudavam tanto o PCC quanto o CV a lavar dinheiro, apurou o UOL. As duas facções criminosas são rivais.

Foram emitidos sete mandados de prisão e 22 de busca e apreensão. Os policiais foram às ruas na capital paulista, em São José dos Campos e em Ibiúna. A reportagem tenta contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para informações sobre o cumprimento dos mandados.

Quadrilha movimentou mais de R$ 480 milhões, segundo as investigações. O grupo fazia vítimas em todo o país.

COMO O ESQUEMA FUNCIONAVA

Criminosos usavam um site hospedado em Istambul, na Turquia. Eles simulavam aportes de valores com a promessa de impulsionar investimentos.

Dinheiro ilícito caía na conta digital de um "laranja". Depois, os criminosos assumiam o controle da conta por meio do aplicativo e repassavam o dinheiro para empresas de fachada, segundo a SSP-SP.

Membros da quadrilha usavam bancos virtuais para transferir os valores. "Era uma verdadeira 'lavanderia de dinheiro. A quadrilha tinha um ciclo completo para dissimular a origem ilícita dos valores. Não era só os golpes que esses suspeitos aplicavam, mas eles também ofereciam os serviços a outras organizações", explicou o delegado Edmar Caparroz.

Leia Também: Delegada esposa de empresário suspeito de matar gari é afastada do cargo