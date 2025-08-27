Hytalo Santos e marido serão transferidos para João Pessoa (PB) nesta quinta-feira (28)

© Reprodução / Redes Sociais

ISABELLA MENON

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Hytalo Santos, 28, e seu marido Israel Natã Vicente, 33, vão ser transferidos para uma penitenciária em João Pessoa na tarde desta quinta-feira (28). O casal está preso preventivamente -sem prazo determinado- no CDP 1 de Pinheiros, na capital paulista, desde 15 de agosto.

A Justiça de São Paulo autorizou a transferência do influenciador e seu marido, pois a investigação que resultou na prisão dos dois foi feita pela polícia da Paraíba.

Nesta quinta, uma equipe da Polícia Civil paraibana chegará à capital paulista no fim da manhã para realizar a transferência dos presos.

Segundo a polícia da Paraíba, os agentes retornam a João Pessoa -levando Hytalo e Israel- em um voo previsto para sair às 17h de São Paulo. Durante o trajeto, eles ficarão na parte de trás da aeronave, em assentos específicos, e cada um será acompanhado por dois policiais civis. O procedimento, de acordo com a polícia, segue as normas das autoridades portuárias.

Ao chegarem na capital paraibana, eles serão encaminhados para o IPC (Instituto de Polícia Científica) para realização de exame de corpo de delito e, na sequência, seguem para Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, no bairro do Roger, em João Pessoa. A unidade prisional é conhecida como Roger.

Hytalo e Israel foram presos em Carapicuíba, na Grande SP. Segundo despacho da Justiça, a prisão foi decretada para evitar novos atos de destruição ou ocultação de provas, além da intimidação de testemunhas. De acordo com a Promotoria, esses atos já estariam ocorrendo desde que o influenciador tomou conhecimento da investigação.

O influenciador é investigado desde o ano passado pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), sob suspeita de exploração e exposição de menores de 18 anos em conteúdos produzidos para as redes sociais. Ele nega todas as acusações.

A questão ganhou destaque em 6 de agosto após a publicação de um vídeo do youtuber Felca. A gravação cita diversos casos em que crianças têm sua imagem explorada, tanto por pais quanto por outros adultos, que lucram com os vídeos publicados.

Hytalo é um dos citados por Felca e, em alguns trechos, crianças e adolescentes aparecem em contextos sexualizados ou frequentando ambientes com adultos, como baladas, o que é chamado de "adultização".

A repercussão do caso acelerou a ação das autoridades e catalisou a aplicação de medidas cautelares em processo que estava em andamento, segundo a defesa de Hytalo e advogados criminalistas ouvidos pela Folha.

