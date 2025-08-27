Vitória vive escalada de violência com mortes de suspeitos e ônibus apedrejados

© Shutterstock

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sete ônibus foram alvos de ataque na terça-feira (26) numa rodovia em Vitória, em novo episódio da escalada de violência no Espírito Santo. Os veículos foram apedrejados após a morte de um adolescente de 15 anos, que seria suspeito de envolvimento com o tráfico, segundo a polícia.

Na segunda, outros cinco ônibus haviam sido atacados em Vitória e Vila Velha após a morte de um homem. A polícia afirma que ele estava armado e entrou em confronto com agentes.

O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Leonardo Damasceno, disse que os casos não têm relação e afirmou ter pedido às empresas de ônibus que mantivesse a circulação normal nesta quarta-feira (27).

Segundo Damasceno, os episódios são represálias por ações policiais. Na segunda, horas após a morte do homem na região conhecida como Complexo de Penha, houve ônibus incendiados e depredados.

"Ele foi socorrido e logo depois morreu. A confirmação da morte se espalhou e quiseram fazer esses atos em homenagem a ele", afirmou Damasceno a jornalistas nesta quarta.

Vitória vive disputa entre as facções PCV (Primeiro Comando de Vitória) e TCP (Terceiro Comando Puro), esta originária do Rio de Janeiro e com vínculos em outros estados, como Minas Gerais.

"Na Grande São Pedro a maioria dos grupos é vinculado ao PCV. Muitas pessoas acharam que os dois eventos estavam relacionados, mas eram independentes. É uma facção extremamente violenta, inimiga do Espírito Santo", disse o secretário.

Uma menina de 6 anos morreu após ser baleada dentro do carro em que estava com os pais na Serra, na Grande Vitória, na tarde de domingo. O veículo da família foi confundido com o de criminosos rivais durante um tiroteio entre facções. Alice Rodrigues foi atingida no pescoço.

Assim como Vitória e Vila Velha, Serra enfrenta uma escalada da violência entre facções desde a semana passada. No dia 23, um homem de 28 anos foi morto e outro, de 20, ficou ferido em um tiroteio em frente a um bar no mesmo bairro.

