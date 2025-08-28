Ex-auditor da Máfia do ISS pode cumprir pena de prisão em Portugal

© Reuters

Fábio Camargo Remesso, condenado a seis anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em São Paulo, pode vir a cumprir a pena em Portugal, onde vive em liberdade há cerca de dez meses. Ele fazia parte do grupo conhecido como Máfia do ISS (Imposto sobre Serviços) de São Paulo.

Segundo reportagem publicada no g1 nesta quarta-feira, o advogado de Remesso afirmou à GloboNews que o Supremo Tribunal Federal (STF) deve analisar, nas próximas semanas, um pedido de habeas corpus que pode reduzir a pena.

O advogado, Santiago Schunck, destacou que outro réu do mesmo processo havia sido condenado a quatro anos de prisão, mas conseguiu redução da pena. “Ao meu cliente, que responde por apenas uma dessas condutas, foi imposto regime fechado. Não faz sentido”, disse.

Remesso, ex-auditor fiscal, tem dupla nacionalidade (brasileira e portuguesa). O advogado explicou que a extradição não se aplica a portugueses, e por isso a expectativa é que ele cumpra a pena em Portugal, caso a execução seja iniciada: “Não há mais como questionar a sentença quando começar a fase de execução lá em Portugal”.

O ex-auditor foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) em outubro do ano passado, em Lisboa. Ele já havia sido condenado no Brasil, mas estava foragido e era procurado pela Interpol. Entre 2007 e 2013, o grupo ao qual pertencia movimentou cerca de R$ 500 milhões (aproximadamente € 79 milhões).

O chefe da organização era Ronílson Bezerra Rodrigues, ex-subsecretário da Receita Municipal de São Paulo, que se apresentou às autoridades em 2019 para cumprir pena de 16 anos.

Segundo a PJ, os auditores se aproveitavam de seus cargos na Prefeitura de São Paulo para cobrar valores extras de construtoras em troca da emissão de documentos necessários às obras. Após ser preso em Portugal, Remesso foi liberado poucas horas depois, conforme relatou a imprensa brasileira.