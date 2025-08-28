Advogada brasileira condenada por mandar matar marido é presa em Portugal

© Facebook / Francismara Machado

Uma advogada brasileira, condenada a 25 anos de prisão no Brasil por mandar matar o marido, foi presa em Portugal na terça-feira, 26 de agosto. Trata-se de Francismara Vasconcelos Machado, de 50 anos, acusada de ser a mandante do assassinato de Mateus Pereira Campos, motorista de aplicativo de 33 anos, morto em Campestre da Serra (RS) em setembro de 2019.

Segundo o Ministério Público brasileiro, a vítima foi torturada e executada a tiros, e o corpo enterrado em uma mata após o carro ser incendiado. O executor, identificado como Fabiano Vieira dos Santos, o "Gato", foi condenado a 29 anos de prisão. Francismara recebeu pena de 25 anos no último dia 14 de agosto, mas não estava presente no tribunal e já era considerada foragida.

Após investigações do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com apoio da Interpol, a advogada foi localizada em Portugal, onde vivia desde 2023 em um condomínio de luxo no distrito do Porto. Apesar disso, ela foi capturada em Moura, no Alentejo, onde passava férias com familiares.

O Jornal de Notícias, de Portugal, revelou que, no país europeu, Francismara levava uma vida discreta e se dedicava à produção de bolos caseiros. A prisão contou com o apoio da Polícia Judiciária de Portugal, da Guardia Civil da Espanha e da Polícia Federal brasileira.

No Brasil, o crime chocou pela brutalidade. Inicialmente, Francismara alegou à polícia que ela e o marido haviam sido vítimas de um assalto, mas a versão foi descartada após o corpo ser encontrado com mãos amarradas, sinais de tortura e dois tiros.

Além dela e de Fabiano, mais dois homens foram denunciados no processo: um foi absolvido e o outro ainda será julgado.