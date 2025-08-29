141 carros apreendidos, 192 imóveis sequestrados, R$ 1,2 bi bloqueado, veja os números da megaoperação contra o PCC

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma força-tarefa com 1.400 agentes cumpriu nesta quinta-feira (28) mandados de busca, apreensão e prisão em empresas do setor de combustíveis e do mercado financeiro suspeitas de serem utilizadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). A meta é desarticular a infiltração do crime organizado em negócios regulares da economia formal.

Também foram realizadas outras duas operações sobre o mesmo tema pela Polícia Federal, a Quasar e a Tank.

No total, os agentes foram a campo em dez estados -São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.

Veja os números citados pela Receita e pela Polícia Federal em entrevista nesta quinta (28).

Número de operações e escopo:

- Três operações investigaram a infiltração do PCC em atividades da economia formal, em 10 estados: São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.

- Só na Receita Federal, havia 350 auditores na rua ajudando a cumprir os mandados.

- No total, mais de 1.400 profissionais do Estado brasileiro (policiais federais, militares, civis, Receita etc.) agiram na operação

Mandados e prisões:

- Na operação de São Paulo (Quazar), foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão.

- Na operação do Paraná, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão preventiva.

- Inicialmente, cinco pessoas foram presas no dia. Posteriormente, o diretor-geral da PF informou que uma sexta pessoa foi presa em Santa Catarina, totalizando 6 presos dos 14 mandados.

- Os alvos envolvem 41 pessoas físicas e 255 pessoas jurídicas.

Valores bloqueados/apreendidos e patrimônio dos criminosos:

- Uma fintech central do esquema criminoso, investigada na Operação Carbono Oculto, movimentou R$ 47 bilhões de 2020 a 2024, fora do radar da Receita Federal.

- A Receita Federal já tem mais de R$ 8,4 bilhões lançados em autuações fiscais e mais autos de infração a serem formalizados.

- A Justiça Federal autorizou o bloqueio de até R$ 1,2 bilhão, valor correspondente às autuações fiscais já realizadas.

- Mais de R$ 300 mil em dinheiro foram apreendidos.

- Foram apreendidos 141 veículos.

- Houve determinação judicial de sequestro de 100 veículos adicionais.

- Foram sequestrados 192 imóveis e duas embarcações.

Fundos de Investimento:

- A equipe para fraude estruturada da Receita Federal investigou fundos por onde transitaram R$ 52 bilhões em 4 anos.

- Foram identificados 40 fundos de investimento ligados ao crime organizado.

- Esses fundos de investimento são fundos imobiliários e fundos multimercado com patrimônio de R$ 30 bilhões.

- O bloqueio total de 21 fundos de investimento foi realizado.

- Três gestores que administram esses fundos fechados, alguns com cotista único ou empresas intermediárias.

- Os fundos fechados investigados tinham bens adquiridos como um terminal portuário, quatro usinas produtoras de álcool, participação em duas outras usinas, uma frota de 1.600 caminhões e mais de 100 imóveis (incluindo seis fazendas avaliadas em R$ 31 milhões e uma residência avaliada em R$ 13 milhões).