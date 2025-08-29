Cidade de São Paulo tem alta de 16% nos homicídios até julho; roubos caem

© Pixabay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou, no acumulado até julho, 314 vítimas de homicídio doloso, uma alta de 16% na comparação com as 270 do mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) nesta sexta-feira.

Além disso, o mês de julho também teve aumento no número de vítimas de homicídio na capital paulista. Foram 46 óbitos no mês, ante 38 no mesmo período de 2024. Também houve altas em maio e junho deste ano, na comparação com os mesmos meses do ano passado.

Em junho, as forças de segurança registraram 15 vítimas a partir da localização de ossadas em um cemitério clandestino no Jardim Apurá, numa área próxima ao parque dos Búfalos e à represa Billings, na zona sul da capital. Mesmo se desconsiderado esse número, a cidade ainda mantém a alta de assassinatos no acumulado deste ano.

No estado como um todo, houve 200 vítimas de assassinato em julho deste ano, ante 203 no mesmo mês de 2024. No acumulado, a alta foi de 0,5%, com 1.496 vítimas neste ano e 1.488 na soma de janeiro a julho do ano passado.

Já entre os crimes patrimoniais, os roubos tiveram queda na capital, com cerca de mil casos a menos em julho deste ano (8.601) na comparação com o mesmo mês em 2024 (9.657).

No estado, a marca foi a menor da série histórica recente, com início em 2001, com 14.001 queixas feitas nas delegacias. O acumulado de 99.533 registros de ocorrência também é o menor do período.

Os furtos, por outro lado, tiveram alta de 5,4% na capital, com 21.070 queixas em julho, ante 19.995 no mesmo mês do ano passado. Em todo o estado, foram 46.353 casos no mês passado, pouco menos do que os 46.641 em julho de 2024.

O número de latrocínios (roubo seguido de morte) teve queda em todo o estado, com 16 mortos em julho deste ano, ante 19 no mesmo período do ano passado. No acumulado, foram 86 mortes nos primeiros sete meses deste ano, uma queda de 22,5% na comparação com os 111 do mesmo período do ano passado.

Registros de estupro tiveram queda na capital e no estado no mês de julho, com 218 e 1.131 casos computados nas delegacias, respectivamente, ante 230 e 1.168 no ano passado.

Na capital, houve 781 roubos de veículo, uma queda de 23% na comparação com os 1.015 casos do ano passado. Os furtos caíram 14%, com 3.256 casos no mês, ante 3.785 em julho do ano passado.

No estado, também há tendência de queda, com 2.020 casos de roubo, ante 2.578 em julho do ano passado. Na mesma comparação, houve 7.348 e 7.872 queixas de furto de veículo.