Suspeito de matar cunhado do jogador Antony é preso no Grande Recife

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de matar o cunhado do atacante Antony, jogador da Seleção Brasileira e do Manchester United. A vítima, identificada como Eduardo José Ananias da Silva, de 43 anos, foi encontrada morta dentro de casa no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, no dia 25 de junho.

De acordo com as investigações, Eduardo foi envenenado com chumbinho, um veneno de uso proibido no Brasil.

O suspeito foi identificado como Glaicon José dos Santos Feitosa, também de 43 anos. Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que ele foi a última pessoa a estar com a vítima antes do crime. Ambos haviam se encontrado em uma academia e, em seguida, participado de uma festa de pagode na noite de 22 de junho, três dias antes da morte.

Glaicon foi preso na quinta-feira (28), enquanto trabalhava como operador de máquinas, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele foi levado para a Delegacia de Piedade, responsável pelo caso. Policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão.

Inicialmente, a ocorrência havia sido registrada como “morte a esclarecer”. No entanto, após novos elementos surgirem, o caso passou a ser investigado como homicídio.

Relacionamento entre vítima e suspeito

Segundo informações apuradas pelo g1, Glaicon e Eduardo eram amigos e haviam se conhecido apenas três meses antes do crime. A família de Eduardo acreditava que ele tinha morrido de causas naturais, já que a casa estava trancada por fora e não havia sinais de arrombamento.

Dias depois, parentes perceberam o desaparecimento de alguns objetos da residência e acionaram a polícia. Entre os itens levados estavam um iPhone 15, relógios avaliados em cerca de R$ 10 mil, tênis de marca, além da chave e do documento de registro da motocicleta da vítima.

Testemunhas também relataram mudanças de comportamento do suspeito. Glaicon teria perguntado em grupos de WhatsApp se havia câmeras de segurança na casa e se já se sabia a causa da morte de Eduardo.

Laudo confirma envenenamento

Um laudo toxicológico do Instituto de Criminalística Professor Armando Samico (ICPAS) confirmou a presença de “Terbufós” no sistema digestório da vítima. A substância é um dos componentes do veneno popularmente conhecido como “chumbinho”.

O documento ainda relatou que o corpo de Eduardo estava em avançado estado de decomposição, enrolado em lençóis e com uma toalha sobre a boca.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 22ª Delegacia da Circunscrição de Piedade. O suspeito permanece à disposição da Justiça. O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) foi procurado para informar o resultado da audiência de custódia, mas ainda não respondeu.

Cunhado de Antony

Eduardo era irmão da esposa de Antony Matheus dos Santos, atacante da Seleção Brasileira. Natural de Osasco (SP), o jogador tem 25 anos e atualmente atua pelo Manchester United, da Inglaterra. Revelado pelo São Paulo, também jogou no Ajax, da Holanda.

Antony fez parte da Seleção que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Neste ano, participou das partidas contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.