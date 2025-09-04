Piloto é morto após dar carona a dois desconhecidos na saída de boate em SC

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto de enduro Lucas Macedo, 27, foi encontrado morto no leito de um rio em São Joaquim, na serra de Santa Catarina.

Lucas foi morto a tiros após dar carona para dois homens desconhecidos na saída de uma boate, na madrugada do sábado. O corpo dele só foi achado na segunda-feira (1º), informou a Polícia Civil de Santa Catarina.

Dois suspeitos foram presos preventivamente pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver. Conforme a polícia, Lucas deu carona aos homens no momento em que deixava a boate e, no meio do caminho, os suspeitos anunciaram assalto, dispararam e mataram o piloto dentro do próprio carro. Foram eles que informaram o local onde esconderam o corpo do piloto.

Como não tiveram as identidades reveladas, não foi possível localizar as defesas para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

QUEM ERA O PILOTO

Lucas Macedo era piloto amador de Enduro FIM. Essa é uma modalidade do motociclismo praticada em trilhas e outros tipos de terrenos que não são as pistas tradicionais.

Macedo competia pelo Spolti Racing Team, que lamentou a morte. "Você era nosso piloto, presidente e amigo do coração, querido e amado por todos. Era impossível ficar perto de você e não dar risada. Onde você ia, trazia alegria, sempre muito divertido e companheiro", disse por meio de nota nas redes sociais.

Lucas também era dono de uma empresa em Petrolândia. Ele foi sepultado nesta terça-feira (02), em uma cerimônia que contou com a presença de outros pilotos, que usaram as motocicletas para homenageá-lo.