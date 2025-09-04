Motorista evita agressão sexual de menina em São Paulo; veja as imagens

© direitaraizraiz

Um homem evitou que uma menina de 12 anos fosse alvo de abuso sexual, na segunda-feira (1º), ao imobilizar o veículo em que seguia e abordar o suspeito, na cidade de Bauru, em São Paulo.

Wilian Ribeiro tinha deixado um dos quatro filhos na escola quando percebeu uma situação estranha que chamou sua atenção.

"Andei com o carro uns 100 metros para a frente, parei na esquina e fiquei observando pelo retrovisor. Quando eles passaram pela lateral do carro, perguntei [à menina] se estava tudo bem, se estava acontecendo alguma coisa, e ela respondeu que não, começou a chorar", contou o motorista.

O homem teria também questionado o suspeito, identificado como Vitor Gustavo Felix Antonio, de 26 anos, que lhe disse ser o namorado da menor. Contudo, e de acordo com Wilian, o jovem não sabia o nome da menina.

Quando confrontado pela possibilidade de intervenção policial, o indivíduo teria se exaltado e agredido o motorista. Ainda assim, enquanto Wilian conversava com o agressor, a criança conseguiu fugir e entrar em uma loja próxima do local.

Imagens captadas por câmaras de videovigilância mostram o momento em que a menor é interceptada pelo sujeito, que coloca um braço à sua volta, antes de a encaminhar pela direção oposta em que seguia com um colega, tal como poderá ver na galeria acima.

A Polícia Civil apurou que o suspeito ameaçou a menina, a quem assegurou estar armado, e tentou levá-la para um terreno baldio nos arredores.

O jovem confessou às autoridades ter abordado a menor, mas disse que houve uma "troca de olhares e sentiu que havia um interesse por parte dela".

O agressor foi acusado de tentativa de abuso sexual de menores e ficou sujeito a prisão preventiva, depois de ter sido apresentado às autoridades judiciais, na terça-feira (2).