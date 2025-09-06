PF encontra foto de TH Joias na cama com R$ 5 milhões; veja

© Reprodução

O ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, é acusado de movimentar grandes quantias em dinheiro vivo — em reais e dólares — a partir de 2021. Segundo cálculos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da Polícia Federal (PF), o grupo ligado ao ex-parlamentar teria movimentado R$ 140 milhões em cinco anos.

A ostentação de TH chamava atenção. Em algumas fotos, ele aparece deitado sobre uma cama coberta por cédulas ou segurando maços de dinheiro. Investigadores acreditam que as imagens foram feitas em sua casa ou na residência de Gabriel Dias Oliveira, o Índio. A PF suspeita que, em uma das ocasiões, o dinheiro exibido chegava a R$ 5 milhões.

TH Joias foi preso na quarta-feira (3) pela Polícia Federal. Para os investigadores, ele, Índio e outro suspeito, conhecido como Dudu, financiavam um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, que incluía uso de laranjas, empresas de fachada e operações de câmbio no mercado paralelo.

Conversão para dólares

A investigação aponta que um dos beneficiados pelo esquema era o traficante Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, foragido há mais de dez anos. Apenas em abril e maio de 2024, TH teria enviado a Pezão US$ 1,7 milhão.

Em 16 de abril, TH converteu R$ 5 milhões do traficante em US$ 1 milhão. A operação envolveu transporte do dinheiro entre o Complexo do Alemão, onde Índio vivia, e a Barra da Tijuca, local de residência de TH. Parte foi entregue a um doleiro, e o restante, em espécie, repassado a Índio em diversas datas:

19/4: US$ 405 mil

21/4: US$ 270 mil

30/4: US$ 265 mil

Saldo final: US$ 60 mil



Em maio, Pezão entregou mais R$ 4 milhões e recebeu US$ 750 mil. Investigadores afirmam que TH lucrava oferecendo taxas de conversão acima do valor praticado por doleiros.

Defesa nega acusações

A PF afirma que a movimentação de dinheiro vivo tinha como objetivo evitar o sistema bancário e dificultar o rastreamento dos valores.

A defesa de TH divulgou nota:

"A defesa do deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva considera absurdas as acusações que vêm sendo reiteradas contra ele. Trata-se de uma repetição de fatos já explorados anteriormente, em claro movimento de perseguição política a um representante legítimo do povo do Rio de Janeiro.

Até o presente momento, a defesa não teve acesso integral aos autos, o que evidencia a violação do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Reafirmamos nosso compromisso em esclarecer todos os pontos e demonstrar a total inocência do deputado".

