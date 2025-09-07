Foragido é baleado após tentar atropelar policial em shopping em São Paulo

© iStock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 27 anos procurado pela Justiça foi baleado após tentar atropelar um policial civil na manhã deste sábado (6) no estacionamento do shopping Brás Leme Mall, na zona norte de São Paulo.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o homem era procurado por envolvimento em caso de roubo e extorsão. Uma equipe policial foi até o centro de compras para cumprir um mandado de prisão preventiva contra ele, que tentou escapar e avançou com o carro contra um dos policiais.

Um dos agentes disparou e atingiu o foragido, que foi socorrido e levado para a Santa Casa. Segundo a SSP, ele permanece internado sob escolta policial. A ocorrência deve ser registrada no 28º Distrito Policial de São Paulo.

A perícia foi acionada, e a Corregedoria da Polícia Civil acompanha o caso. Em nota, o Brás Leme Mall afirma que está colaborando com as investigações.

