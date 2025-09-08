Mulher é sequestrada em São Paulo e libertada 12 horas depois

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 61 anos foi sequestrada no bairro do Campo Belo, na zona sul de São Paulo, por volta das 17h deste sábado (6). A família da vítima entrou em contato com a Polícia Militar e relatou que ela havia sido levada por criminosos ao chegar de carro em casa.

O veículo Duster usado pelos suspeitos, com placas falsas, foi encontrado pela PM abandonado momentos depois, diz a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

A vítima ficou cerca de 12 horas em poder dos sequestradores. Ela foi libertada por volta das 4h deste domingo (7) em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

A SSP não deu mais detalhes sobre o caso.

A pasta afirma que diligências são realizadas pela 3ª Delegacia Antissequestro do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas) para identificar e prender os criminosos.