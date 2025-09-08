Homem empurra mulher e filha de carro em movimento e é preso em Atibaia (SP)

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 27 anos foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo, por violência doméstica. Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirma que ele arremessou a companheira e a filha de um carro em movimento, o que fez com que elas sofressem escoriações.

A mulher procurou atendimento médico, ainda segundo a pasta, e o agressor foi preso pela Polícia Militar de ao procurar pelas vítimas na unidade hospitalar.

Ele foi levado ao plantão policial de Atibaia e indiciado por violência doméstica, lesão corporal e tráfico de drogas. De acordo com a SSP, ele está à disposição da Justiça.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registra alta de violência contra as mulheres nos últimos anos.

Em 2024, dados do anuário mostraram que ao menos quatro vítimas do sexo feminino foram mortas por dia. O total de 1.492 mulheres assassinadas no ano passado é o maior já registrado desde 2015 e representa alta de 0,7% em relação a 2023.

Foi um ano também de alta de casos de tentativa de feminicídio, com 19% mais notificações do que no ano anterior.

O levantamento apontou também aumento dos registros de estupro no país em 2024, com alta de 9,6% em relação ao registrado em 2023. As mulheres representaram 92,7% das vítimas.

Em 2024, cerca de 95 mil mulheres declararam ser vítima de perseguição, crime que cresceu 18,2% em comparação com o ano anterior. Artigo do Código Penal vigente desde 2021 torna crime o ato de perseguir alguém, por qualquer meio.