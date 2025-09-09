Notícias ao Minuto
Perdi minha filha, quero justiça, diz mãe de menina espancada em escola no interior de PE

Alícia Valentina teve morte cerebral em decorrência das agressões sofridas por outras crianças dentro da Escola Municipal Tia Zita, em Belém do São Francisco

© Reprodução / TV Grande Rio

Folhapress
09/09/2025 17:40 ‧ há 36 minutos por Folhapress

Justiça

Violência

BELÉM DO SÃO FRANCISCO, PE (FOLHAPRESS) - A agricultora Ana Vilka Lima cobrou Justiça e que seja esclarecida a morte da menina de 11 anos após ter sido agredida por colegas dentro da escola onde estudava, em Belém do São Francisco, no sertão de Pernambuco. O caso aconteceu na última quarta-feira (3).

 

O velório de Alícia Valentina Lima dos Santos Silva acontece nesta terça-feira (9), em um clima de comoção e tristeza.

"Eu perdi minha filha ela não vai mais voltar. Eu só quero justiça. A morte dela não pode ficar assim. Ela era uma menina maravilhosa, todo mundo gostava dela. Eu não posso deixar ficar por isso mesmo", disse a mãe, durante velório em uma casa funerária no centro do município.

A morte da garota foi confirmada no domingo (7), no Hospital da Restauração, no Recife, mas o corpo só chegou à cidade natal na madrugada desta terça.

Segundo familiares, Alícia Valentina foi espancada dentro do banheiro da escola municipal Tia Zita. Ela chegou a ser atendida em diferentes unidades de saúde apresentando sangramentos pelo nariz e ouvido, mas foi liberada em todas as ocasiões. O quadro se agravou quando ela começou a vomitar sangue.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstancias da agressão. O caso segue em apuração e detalhes não foram divulgados por envolver menores.

O enterro de Alícia Valentina está marcado para 16h, no cemitério local.
Ainda não há detalhes sobre quantas pessoas participaram das agressões nem sobre o que motivou o ataque.

Em nota nesta segunda (8), a Prefeitura de Belém do São Francisco afirmou que prestou "toda a assistência necessária à família" desde os primeiros momentos e que não houve omissão por parte do poder público.

O comunicado disse ainda que "não houve negligência médica ou alta hospitalar pelos profissionais da saúde que realizaram o atendimento da menor Alícia Valentina no hospital do município Dr. José Alventino Lima" e que a estudante teria sido levada para casa pela mãe "sem autorização da médica plantonista".

A administração municipal também disse que o caso foi encaminhado às autoridades competentes e manifestou solidariedade à família, amigos, professores e colegas da aluna.

