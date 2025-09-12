PF prende Careca do INSS em desdobramento de operação que apura fraudes na previdência

© Shutterstock - imagem ilustrativa

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (12), após autorização do STF (Supremo Tribunal Federal).

A prisão ocorre menos de um dia após a CPMI do INSS no Congresso aprovar a quebra de sigilo das contas bancárias de Antônio Carlos, além do sigilo telefônico. Ele é considerado um dos principais articuladores da fraude do INSS, que, segundo a PF, movimentou R$ 6,3 bilhões, entre 2019 e 2024.

Agentes da PF cumprem também mandados de busca e apreensão no escritório Nelson Willians de advocacia. Outro alvo da ação nesta manhã é Maurício Camisotti, apontado como sócio oculto de uma das entidades que recebiam valores a partir dos descontos ilegais.

A operação desta sexta-feira, batizada de Cambota, é desdobramento da operação Sem Desconto, realizada desde abril.

Em nota, a PF informou que são cumpridos, ao todo, dois mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão, em São Paulo e no Distrito Federal.

"A ação apura os crimes de impedimento ou embaraço de investigação de organização criminosa, dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação por parte de alguns investigados", diz o texto.

Apontado em investigação como "epicentro da corrupção ativa" e lobista profundamente envolvido no "esquema de descontos ilegais de aposentadorias", Antunes recebeu R$ 53,58 milhões de entidades associativas e de intermediárias, de acordo com a investigação da Polícia Federal.

De acordo com relatório de investigadores, o pagamento ocorreu por meio de empresas de Antunes, que teria repassado R$ 9,32 milhões a servidores e empresas ligadas à cúpula do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

À época da primeira operação da PF, em abri, a defesa de Careca disse que as suspeitas "não correspondem à realidade dos fatos". "Ao longo do processo, a inocência de Antonio será devidamente comprovada", afirmaram os advogados Alberto Moreira e Flávio Schegerin.