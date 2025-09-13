Garota de programa é morta após marcar encontro por app: 'Se eu morrer'

© Reprodução / Redes Sociais

Horas antes de ser assassinada, Ana Clara Garcia Veloso, de 19 anos, enviou mensagens para uma amiga demonstrando preocupação com o cliente que iria atender. “Ele tem uns fetiches meio doidos, mas me ofereceu R$ 700, então estou indo. Se eu morrer…”, escreveu a jovem.

O corpo de Ana Clara foi encontrado na manhã de segunda-feira (8) com diversos hematomas, em frente ao portão da casa do suspeito, em Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais. Jonathan Martins confessou à polícia que cometeu o crime após uma discussão sobre o valor do programa.

Segundo o delegado Giovane Rodrigues de Faria Dantas, responsável pela investigação, Ana Clara marcava encontros por meio de um aplicativo e estava de passagem pela cidade. “Ela alugou uma suíte de uma senhora, que já foi ouvida, assim como um vizinho e o proprietário do imóvel onde o autor estava morando. Agora, tentamos localizar a pessoa para quem ela enviou a mensagem antes do crime”, afirmou.

A defesa de Jonathan não foi localizada. Ele está preso no presídio de Ubá.

De acordo com a polícia, o celular de Ana Clara não foi encontrado, mas o aparelho do suspeito foi apreendido. Em depoimento, Jonathan disse que o combinado era pagar R$ 700, mas queria parcelar o valor, o que teria gerado a discussão. A Polícia Civil apura se essa versão corresponde à realidade.

O laudo de necropsia e os vestígios coletados estão em análise, e o inquérito deve ser concluído na próxima semana.

Após a divulgação do caso, outras denúncias surgiram. Uma mulher relatou ter sido abordada pelo suspeito no mesmo dia do crime. Outra vítima, menor de idade, afirmou ter sido estuprada por ele.

A polícia ainda apura informações de que Jonathan teria fugido de Volta Redonda (RJ) após ser apontado como autor de um homicídio em junho. Ele estaria em Ubá há cerca de três meses.

Leia Também: Estrangeiro mata esposa brasileira, os dois enteados e atira na sogra em SC