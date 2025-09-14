Homem que matou garota de programa é suspeito de outros três crimes

© Reprodução

A Polícia Civil de Minas Gerais apura se Jonathan Martins, 29 anos, suspeito de assassinar Ana Clara Veloso, 19, em Ubá, na Zona da Mata, teria cometido outros crimes contra mulheres. Além do feminicídio, ele é investigado por importunação sexual, por um caso envolvendo uma adolescente de 16 anos e por um homicídio ocorrido em Volta Redonda (RJ).

De acordo com a polícia, horas antes do assassinato de Ana Clara, Jonathan abordou uma mulher de 36 anos na noite de domingo (7) e tentou convencê-la a ir até sua casa. A vítima contou que recebeu uma proposta em dinheiro e, ao recusar, foi ameaçada. O episódio foi registrado como importunação sexual. O delegado Giovane Dantas afirmou que essa ocorrência será incorporada ao inquérito principal.

"Está concluído e será objeto dentro do mesmo inquérito. A importunação confirma o menosprezo e a subjugação à condição da mulher, circunstâncias que também levaram ao feminicídio", explicou o delegado.

Outro depoimento foi de uma adolescente de 16 anos, que afirmou ter tido um relacionamento com o suspeito. A polícia segue apurando detalhes desse caso.

As investigações também ligam Jonathan a um homicídio em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em junho. "Ele é suspeito de matar uma mulher em Volta Redonda e foi apontado pela família e pelo crime organizado local, o que indica que veio fugido para Minas Gerais", disse Dantas.

O corpo de Ana Clara foi encontrado na manhã de segunda-feira (8) com diversos hematomas, em frente ao portão da casa do suspeito, em Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais. Jonathan Martins confessou à polícia que cometeu o crime após uma discussão sobre o valor do programa.

Imagens de câmeras de segurança registraram os últimos momentos de Ana Clara na noite de domingo. Ela foi vista caminhando na rua onde Jonathan morava, no bairro Industrial.

Na segunda-feira (8), seu corpo foi encontrado com hematomas, enrolado em um lençol, em frente ao portão do suspeito. Ele confessou o crime e alegou um desentendimento sobre o valor de um programa sexual combinado por aplicativo. O suspeito permanece preso no Presídio de Ubá, assistido pela Defensoria Pública, que não se manifestou.

Jonathan afirmou que havia oferecido R$ 700, mas queria parcelar o pagamento, o que teria provocado a discussão. — Chamou a atenção o fato de que, após cometer o crime e deixar o corpo na porta de casa, ele seguiu a rotina normalmente e foi trabalhar — destacou Dantas.

O laudo de necropsia e as análises periciais estão em andamento. A polícia deve concluir o inquérito na próxima semana e trabalha com a tipificação de feminicídio, já que o crime estaria relacionado à condição de gênero da vítima.

