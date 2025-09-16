Homem é morto a facadas e tem órgão genital decepado na frente do filho

© Reprodução- Google Street View

Um homem de 35 anos foi assassinado a facadas dentro de casa, no bairro de Afogados, no Recife, na noite de sábado (13). O crime aconteceu na frente do filho da vítima, de apenas dois anos. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, as investigações estão em andamento.

Segundo relatos da família à TV Record, o suspeito seria o atual marido da ex-mulher da vítima, com quem ela havia mantido um relacionamento de cinco anos. O crime teria sido motivado por ciúmes.

O agressor chegou ao local armado com um facão, chamou pela vítima e a atacou assim que ela abriu a porta. Durante a agressão, o homem ainda mutilou a vítima, arrancando seu órgão genital. Testemunhas relataram que ele saiu da residência carregando a criança em um dos braços e a parte do corpo na outra mão, jogando o membro na calçada antes de fugir. O menino foi entregue a familiares.

A vítima, que trabalhava como pedreiro e morava sozinho com o filho, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

A família contou que o pedreiro considerava o suspeito um amigo. O homem havia oferecido trabalho à vítima, que chegou a ser orientada a não aceitar, mas mesmo assim concordou. Pouco antes do crime, ele havia ajudado a ex-mulher do suspeito a carregar uma cama, o que teria alimentado a desconfiança de que ambos mantinham um envolvimento.

A Polícia Civil confirmou que o caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital e segue investigando as circunstâncias do crime.