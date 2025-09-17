Notícias ao Minuto
Polícia Civil faz maior operação contra tráfico de animais no Brasil

A Operação São Francisco prendeu 43 pessoas, resgatou mais de 700 animais silvestres e apreendeu armas e explosivos. A ação mobilizou mil agentes no Rio, São Paulo e Minas Gerais. Autoridades afirmam que o esquema movimentava milhões e que 60% dos animais traficados morriam no trajeto

A Operação São Francisco prendeu 43 pessoas, resgatou mais de 700 animais silvestres e apreendeu armas e explosivos. A ação mobilizou mil agentes no Rio, São Paulo e Minas Gerais. Autoridades afirmam que o esquema movimentava milhões e que 60% dos animais traficados morriam no trajeto

17/09/2025 07:10 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta terça-feira (16) a Operação São Francisco, considerada a maior ação da história do país contra o tráfico de animais silvestres, armas e munições. A ação resultou na prisão de 43 pessoas e no resgate de mais de 700 animais.

 

Durante a operação, foram apreendidos ainda um fuzil, uma pistola, munições, uma granada e um cinto com explosivos. Mais de mil agentes participaram da ação, cumprindo 275 mandados de busca no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais.

As investigações revelaram que a quadrilha agia de forma organizada, retirando primatas de maneira cruel de seu habitat. Os animais eram dopados e vendidos ilegalmente. Segundo o secretário estadual do Meio Ambiente, Bernardo Rossi, apenas um dos suspeitos chegou a comercializar mais de 45 mil primatas. Muitos foram caçados na Floresta da Tijuca e no Horto, no Rio de Janeiro.

“É o corredor da morte dos nossos animais silvestres. A crueldade é enorme”, declarou Rossi. De acordo com as autoridades, 60% dos animais traficados não sobreviviam até chegar ao destino. O esquema movimentava milhões de reais em lucros para a organização criminosa.

Durante o cumprimento dos mandados, houve troca de tiros. Uma pessoa foi baleada e levada ao hospital em estado grave. Uma policial também foi atingida na perna durante uma ação na Zona Norte do Rio, mas não corre risco de vida.

Além de aves e répteis, foram encontrados mamíferos, incluindo espécies ameaçadas, como jaguares. A polícia identificou 145 envolvidos e obteve da Justiça 45 mandados de prisão preventiva. Segundo as autoridades, o grupo também promovia feiras clandestinas para comercializar os animais.

