Sargento da PM é preso suspeito de feminicídio contra companheira no RJ

Uma mulher de 27 anos foi assassinada a tiros na noite de terça-feira (16) em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Shayene Araújo. O principal suspeito é o companheiro dela, o sargento da Polícia Militar Renato César Guimarães Pina, preso em flagrante por feminicídio.

Segundo a PM, Shayene chegou a ser levada ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, mas não resistiu aos ferimentos. O socorro foi feito pelo próprio marido, que também entregou a arma utilizada no crime.

Equipes do 12º Batalhão (Niterói) apresentaram o policial e o armamento na 82ª DP. O caso foi acompanhado ainda pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí e pela 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, vinculada à Corregedoria da corporação.

Após a perícia, Renato César foi encaminhado para uma unidade prisional da Polícia Militar do Rio de Janeiro.