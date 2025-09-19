Ex-namorado atropela jovem em Pitanga e é investigado por feminicídio

© Câmeras de Segurança

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga uma tentativa de feminicídio ocorrida em Pitanga, na região central do estado. Uma jovem de 20 anos foi atropelada pelo ex-namorado, que não teria aceitado o fim do relacionamento. O suspeito, também de 20 anos, é investigado ainda por injúria, ameaça contra a ex-companheira e por lesão corporal, já que um segundo rapaz também foi atingido pelo carro.

De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência na Praça do Redondo, a vítima sofreu escoriações e relatou que o ex jogou o veículo contra ela, fugindo a pé após abandonar o carro no local. O atropelamento aconteceu na noite de segunda-feira, 16.

A PCPR informou que o autor já foi identificado e diligências estão em andamento para localizá-lo. O nome do suspeito não foi divulgado