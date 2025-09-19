Flordelis sofre princípio de AVC em presídio de Bangu

© Reuters

A ex-deputada federal e pastora Flordelis, de 65 anos, apresentou sinais de um princípio de Acidente Vascular Cerebral (AVC) na manhã desta quinta-feira (18) na Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Ela desmaiou na cela e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do presídio, onde recebeu estabilização clínica. Depois do atendimento inicial, voltou para a unidade prisional sem acompanhamento médico contínuo. A defesa afirma que a própria direção da penitenciária admitiu não ter condições de oferecer o cuidado necessário.

Condenada a 50 anos de prisão por ser considerada mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019, Flordelis cumpre pena na mesma unidade onde também estão presas duas de suas filhas. Dois filhos biológicos, Simone e Flávio dos Santos Rodrigues, também foram condenados pelo crime e cumprem pena.

A advogada da ex-parlamentar, Janira Rocha, informou que vai protocolar nesta sexta-feira (19) um pedido na Vara de Execuções Penais para que Flordelis seja transferida para um hospital particular. Segundo a defesa, a pastora possui plano de saúde e precisa de acompanhamento médico fora do sistema prisional.

