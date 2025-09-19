Mulher foge de ex-padrasto após 22 anos de violência e cárcere privado no Paraná

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 29 anos denunciou à Polícia Civil do Paraná que foi vítima de estupro, perseguição e cárcere privado por parte do ex-padrasto durante duas décadas.

O homem, de 51 anos, foi preso em flagrante na terça-feira (16), em Araucária, região metropolitana de Curitiba.

Segundo a polícia, o suspeito começou a praticar a violência sexual quando a vítima tinha apenas sete anos.

Aos 16 anos, ela teria sido forçada a se casar com ele, após engravidar e ele se separar da mãe da vítima.

Durante 22 anos ela relata ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas, restrições à liberdade, monitoramento por câmeras instaladas na casa em que moravam e controle sobre o celular e deslocamentos.

O suspeito também obrigava a ex-enteada a se relacionar com outros homens e registrava os atos sexuais em vídeo.

A vítima conseguiu fugir após alegar que iria a um posto de saúde para que os filhos recebessem atendimento médico. Ela procurou a delegacia da cidade e até mesmo durante o registro da ocorrência recebeu ameaças do agressor por telefone e mensagens de áudio.

O homem foi preso em casa, após tentar se esconder. Os policiais apreenderam câmeras utilizadas para monitoramento e vídeos dos abusos no celular do suspeito.

A mulher e os filhos foram levados para um lugar seguro e devem receber medidas protetivas. O homem foi encaminhado para uma penitenciária.