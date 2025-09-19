Secretaria Penitenciária nega que Flordelis teve início de AVC

© Michel Jesus / Câmara dos Deputados

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A defesa da ex-deputada federal Flordelis afirmou nesta sexta-feira (19) que sua cliente sofreu um início de AVC (acidente vascular cerebral) no Instituto Penal Talavera Bruce, em Bangu, zona oeste do Rio, onde cumpre pena pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. A Seap (Secretaria Estadual de Administração Penitenciária), no entanto, negou a informação.

Em nota, a pasta informou que "não procede a informação sobre princípio de AVC" da ex-deputada. "Ela foi atendida no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho e medicada por quadro de lombalgia", afirma. A lombalgia é caracterizada por dor na região inferior das costas, podendo ser causada por sobrecarga muscular, hérnias de disco ou inflamações.

De acordo com a advogada Janira Rocha, que representa a ex-parlamentar, o estado de saúde da pastora é grave. À reportagem, ela afirmou que, diante das controvérsias, a defesa irá protocolar pedido na Justiça para transferência de Flordelis a um hospital público até segunda-feira (22).

"A notícia que nos chegou é de que teve um início de AVC e que estaria em situação emergencial, mas a verdade é que, além disso, Flordelis acumula problemas cardíacos e sofre com problemas psiquiátricos gravíssimos, que fazem com que use várias medicações controladas", disse Janira à Folha.

Segundo a advogada, relatos de familiares que a visitaram nesta quinta-feira apontam que Flordelis apresentou sintomas como fortes dores de cabeça, vômitos, convulsões e fala arrastada. "Esses com certeza não são sintomas de lombalgia", afirmou Janira.

Ela acrescentou que a família não tem mais condições de custear um plano de saúde particular, que teria sido cancelado, e que a defesa pede que a ex-deputada seja transferida para uma unidade pública.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Janira disse ainda que os médicos da UPA do Complexo de Gericinó, onde Flordelis está presa, não teriam condições de "retirá-la do estado em que está".

Flordelis está presa na penitenciária feminina de Bangu desde agosto de 2021. Em novembro de 2022, a pastora foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio com uso de veneno, falsificação de documento e associação criminosa armada.

O pastor foi morto em 2019, na garagem de casa, em Niterói, na região metropolitana do Rio, com 31 perfurações de arma de fogo, nove delas na região pélvica.

A investigação apontou que a motivação para o crime foi a disputa da quantia arrecadada pela igreja liderada por Carmo e Flordelis: cerca de R$ 180 mil por mês. A ex-deputada nega as acusações.