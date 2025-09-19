Polícia encontra corpos de homens que saíram de SP para cobrar dívida no interior do PR

© ShutterStock

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil afirma ter localizado na madrugada desta sexta-feira (19) os corpos dos quatro homens que estavam desaparecidos desde 5 de agosto em Icaraíma, no interior do Paraná.

"Estavam enterrados juntos em uma vala, iniciando-se um processo de decomposição, mas sendo possível uma identificação visual preliminar. Eles estavam com perfurações de armas de fogo, e os pertences deles também estavam na mesma vala", disse o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

Eles são Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza, mas a confirmação oficial da identidade dos corpos ainda será feita pela Polícia Científica, por meio de exames periciais.

A vala estava em uma área de mata e próxima do ponto onde foi localizado, há uma semana, o veículo Fiat Toro, usado pelos quatro homens. O carro estava enterrado, com perfurações de arma de fogo e vestígios biológicos das vítimas.

Por volta das 23h desta quinta-feira (18), as equipes localizaram uma área com sinais de alteração no solo, dissimulada sob galhos e vegetação seca. Com as escavações no local, os corpos foram encontrados, já na madrugada desta sexta.

Conforme a corporação, os quatro homens teriam ido a uma propriedade da família Buscariollo para cobrar uma dívida. Depois disso, não foram mais encontrados.

A Polícia Civil procura Antônio Buscariollo e um filho dele, Paulo Ricardo Costa Buscariollo, sob suspeita de envolvimento nas mortes. Os dois são considerados foragidos.

A reportagem ainda não localizou a defesa dos suspeitos nesta sexta. Semana passada, o advogado Renan Farah, que atua na defesa dos foragidos, disse que pai e filho não são os responsáveis pelo crime.

De acordo com as investigações, um dos homens, Alencar, morador de Icaraíma, contratou os outros três (Robishley, Rafael e Diego) para realizar a cobrança de uma dívida que a família Buscariollo teria com ele.

"Alencar contratou esses três indivíduos, que trabalham com cobranças de dívidas", disse o delegado-chefe da 7ª Subdivisão Policial de Umuarama, Gabriel dos Santos Menezes, sem detalhar de que forma seria feita tal cobrança.

Os três homens contratados são moradores do interior do estado de São Paulo -dois de São José do Rio Preto e um de Olímpia.

Eles viajaram até a cidade paranaense e se encontraram com Alencar em uma segunda-feira, 4 de agosto. Na sequência, o grupo foi até uma propriedade rural no distrito de Vila Rica, em Icaraíma, onde fizeram o primeiro contato com um membro da família devedora.

Ficou combinado que retornariam ao local no dia seguinte para dar continuidade à negociação. Em 5 de agosto, por volta do meio-dia, os quatro deixaram de atender ligações e mensagens.

No mesmo dia, familiares de Alencar registraram boletim de ocorrência na Polícia Militar. No dia 6, parentes dos outros três também procuraram a Polícia Civil em São Paulo para relatar o desaparecimento. A partir daí, equipes das polícias de Icaraíma e Umuarama iniciaram as buscas, encerradas agora, após 44 dias.

Leia Também: Secretaria Penitenciária nega que Flordelis teve início de AVC