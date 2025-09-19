Notícias ao Minuto
Procurar

Avó que matou filha para ter guarda do neto é condenada a 27 anos no Paraná

Tânia Djanira Melo Becker foi condenada por homicídio qualificado; a defesa da acusada de matar Andréa Rosa de Lorena afirmou que já interpôs recurso para recorrer da decisão

Avó que matou filha para ter guarda do neto é condenada a 27 anos no Paraná

© iStock

Folhapress
19/09/2025 19:12 ‧ há 33 minutos por Folhapress

Justiça

Quatro Barras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça do Paraná condenou Tânia Djanira Melo Becker a 27 anos e um mês de prisão por matar a própria filha, Andréa Rosa de Lorena, com a finalidade de ficar com a guarda do neto, uma criança tinha 5 anos na época do crime, ocorrido em 2007, no município de Quatro Barras.

 

Júri condenou Tânia por homicídio qualificado. Durante a sentença, proferida nesta sexta-feira, foram destacadas as qualificadoras de motivo fútil, uso de asfixia e meios que dificultaram a defesa da vítima para dosar a pena.

Defesa de Tânia afirmou que já interpôs recurso para recorrer da decisão. Por meio de nota, os advogados que representaram a ré afirmaram estar "inconformados com a condenação e buscará a reforma do veredicto e o restabelecimento da justiça, com plena observância das garantias constitucionais e do devido processo legal".

Netos de Tânia e filhos da vítima estão aliviados com a decisão do júri. A afirmação foi feita pelo advogado Samuel Rangel, que representou os filhos de Andréa durante o julgamento. Rangel ressaltou que a condenação de Tânia "é uma resposta firme do sistema de Justiça".

Tânia era foragida desde 2007 e só foi presa pelo crime em maio de 2024. Ela usava o nome falso de Lourdes para não ser identificada e trabalhava como faxineira, segundo a polícia paranaense.

Ela foi localizada no ano passado após o caso ser tema do programa Linha Direta, da TV Globo. Na ocasião, Tânia foi achada em Marilândia do Sul, no norte do Paraná, após uma denúncia anônima. A mulher foi presa e agora condenada.

RELEMBRE O CASO

Andréa Rosa de Lorena tinha 23 anos quando foi morta pela própria mãe com a ajuda do padrasto, Everson Luiz Cilian. Na época, Andréa morava com a genitora e com os seus dois filhos: Lucas, de 5 anos, e uma bebê de 9 meses.

Harmonia entre mãe e filha foi abalada quando Andréa sofreu um acidente de moto, levando-a a se mudar para a casa do pai. Tânia decidiu manter a guarda de Lucas, resultando em um conflito judicial com a própria filha.

Andréa e as crianças desapareceram após um almoço. Tânia e seu companheiro, Everson, visitaram Andréa para um almoço em família, juntamente com Juliano Saldanha, companheiro de Andréa. Na ocasião, Juliano saiu para trabalhar e quando retornou ao lar encontrou apenas Tânia e Everson com as crianças.

Tânia informou que Andréa havia saído com sua irmã, mas a verdade é que ela já estava morta. Após uma busca frustrada pelas crianças, Juliano acionou a polícia. Dois dias depois, ele descobriu o corpo de Andréa escondido sob a cama do casal, estrangulada com um fio elétrico.

Tânia e Everson foram denunciados em 2007 por homicídio triplamente qualificado. Entretanto, os dois fugiram e só foram capturados anos depois.

Everson foi localizado e preso em 2022. Ele virou réu pelo assassinato da enteada em 2023 e em junho de 2024 foi condenado a 21 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. Atualmente, o homem encontra-se detido.

Mãe reconhece bolsa da filha com suposto assassino em série, diz delegado

Mãe reconhece bolsa da filha com suposto assassino em série, diz delegado

Mulher de 38 anos está desaparecida há quase um mês; entre os objetivos encontrados pela polícia na casa do suspeito, estão mais de cinco bolsas, facas e bonecas

Folhapress | 15:36 - 19/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você