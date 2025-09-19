PM é acionada após famílias levarem crianças para ver filme proibido para menores

© Pixabay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia militar foi acionada no último sábado (13) para retirar famílias que entraram com menores de idade em uma sessão de cinema com classificação indicativa para maiores de 18 anos. O caso aconteceu em Aricanduva, na zona leste de São Paulo, durante a exibição do filme "Demon Slayer: Castelo Infinito".

Segundo a rede Cinemark, a confusão aconteceu quando uma família com duas crianças chegou ao cinema para assistir ao anime japonês. Funcionários, porém, teriam impedido a entrada por causa da classificação indicativa.

Mesmo sem autorização, a família teria entrado no local, atitude repetida por outras pessoas com menores de idade.

De acordo com a empresa, funcionários entraram na sala e pediram para que eles se retirassem. Diante da insistência dos espectadores, decidiram então chamar a polícia. Uma das famílias envolvidas no imbróglio também acionou as autoridades.

"Após a chegada dos policiais, os clientes deixaram o local e a sessão foi reestabelecida. A rede reforça que preza pelo cumprimento das normas definidas, informa que as famílias envolvidas foram reembolsadas e lamenta o transtorno causado aos demais clientes que estavam na sala e devidamente autorizados a assistirem ao filme", disse a empresa em nota.

Vídeos que circulam na internet mostram policiais dentro da sala de cinema conversando com alguns dos espectadores. Internautas que estiveram na sessão afirmam que funcionários estavam conferindo a identidade do público para impedir a entrada de menores de idade. Eles afirmam, porém, que algumas famílias conseguiram entrar com crianças e não quiseram sair quando foram interpeladas pelos funcionários.

A Secretária de Segurança Pública confirma a ocorrência e diz que o caso foi encaminhado ao 66° Distrito Policial, no Jardim Aricanduva.

Segundo a pasta, uma mulher registrou boletim de ocorrência afirmando que, no momento da compra, não havia informação sobre a classificação indicativa do filme. "A autoridade policial vai intimar o representante do local para prestar esclarecimentos. Diligências estão em andamento visando o total esclarecimento dos fatos."