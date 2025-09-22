Após dois meses, corpo de jovem desaparecida em SC é achado em rio

© Reprodução- Redes Sociais

O desaparecimento de Lusiane Borges, de 27 anos, chegou ao fim de forma trágica quase dois meses depois de mobilizar familiares e a comunidade de Santa Cecília, no Oeste de Santa Catarina. O corpo da jovem foi encontrado no sábado (20), por pescadores, dentro do rio Correntes. Ele estava enrolado em um cobertor e preso por pedras, segundo a Polícia Civil.

A descoberta só foi possível porque o volume submerso acabou emergindo. O local já havia sido apontado como área de interesse nas buscas realizadas pelos investigadores, mas até então não havia sinais visíveis.

Lusiane foi vista pela última vez em 31 de julho, quando voltava do trabalho para casa. Câmeras de segurança registraram parte do trajeto, mas a jovem não chegou a aparecer novamente em imagens após aquele dia. Desde então, familiares fizeram varreduras na residência que dividia com o companheiro, e apenas o celular dela nunca foi localizado.

O principal suspeito do crime é justamente o homem com quem a jovem vivia. Preso desde agosto, ele nega envolvimento, mas permaneceu em silêncio na delegacia. Exames periciais encontraram vestígios de sangue humano no carro, nas roupas e na casa do casal. Investigações também revelaram contradições no depoimento: registros apontam que ele deixou o trabalho na manhã seguinte ao desaparecimento por cerca de 50 minutos, retornando depois de carona com um colega.

O caso foi inicialmente tratado como desaparecimento, mas a polícia passou a trabalhar com a hipótese de feminicídio diante das provas reunidas. A prisão preventiva do companheiro foi decretada para não atrapalhar as investigações.

Desde os primeiros dias após o sumiço, moradores e familiares de Lusiane usaram redes sociais em campanhas para encontrá-la. Agora, com a localização do corpo, a Polícia Civil busca esclarecer todos os detalhes do crime e aguarda a conclusão de perícias.