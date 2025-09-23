Mulher finge estar morta para escapar de tentativa de feminicídio em MS

© Reprodução_ Campo Grande News

Uma mulher de 34 anos fingiu estar morta para escapar do namorado após ele tentar afogá-la na madrugada de domingo (21), em Fátima do Sul, no interior de Mato Grosso do Sul. O homem foi preso em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio, de acordo com o site Campo Grande News.

Segundo relato da vítima à Polícia Militar, o casal discutiu durante um show em Dourados (MS) por causa de ciúmes. Na volta, o homem dirigiu até a cidade vizinha e tentou atirá-la para fora do carro em movimento. Ela não conseguiu escapar.

De acordo com a Polícia Civil, após agredir a companheira, ele jogou o carro com a vítima dentro no Rio Dourados, no bairro Jardim Pioneiro. A mulher conseguiu sair do veículo, mas o agressor a segurou e tentou afogá-la várias vezes na margem do rio.

Para sobreviver, ela se fingiu de morta e se escondeu até o amanhecer, quando procurou ajuda da Polícia Militar. O Setor de Investigações Gerais (SIG) foi acionado e localizou o carro na casa da mãe do suspeito.

O homem havia telefonado para o Corpo de Bombeiros registrando um falso desaparecimento da companheira, mas acabou detido logo em seguida.