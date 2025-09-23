Filho extorquia e submetia mãe a violência psicológica antes de matá-la

© Reprodução- Redes Sociais

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou Matteos França Campos, de 32 anos, pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. Ele é acusado de matar a própria mãe, a professora Soraya Tatiana Bomfim França, de 56 anos, em Belo Horizonte, em 18 de julho.

Segundo a investigação da Polícia Civil, mãe e filho viviam juntos, e Soraya sofria violência psicológica e patrimonial. O promotor Claudio Barros, coordenador Estadual das Promotorias do Tribunal do Júri, afirmou que o crime se enquadra em feminicídio por ter sido praticado dentro de casa e em contexto de violência doméstica.

Após o assassinato, Matteos tentou despistar a polícia. Registrou boletim de ocorrência sobre o suposto desaparecimento da mãe e chegou a viajar para a Serra do Cipó com amigos. No entanto, o corpo de Soraya foi encontrado no dia 20 de julho em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, enrolado em um lençol e abandonado próximo a um viaduto.

Chamado ao Instituto Médico-Legal, o acusado reconheceu a mãe, mas manteve a versão de que não sabia o que havia ocorrido. Dias depois, diante de contradições em seu depoimento, foi preso e acabou confessando o crime.

De acordo com o relato, ele matou Soraya durante uma discussão sobre dívidas feitas em jogos de apostas. Endividado após um empréstimo consignado, Matteos disse ter “entrado em colapso” durante a briga e enforcado a mãe. Depois, colocou o corpo no porta-malas do carro e o abandonou.

O promotor Caio Augusto Bogus afirmou que o Ministério Público espera uma pena mínima de 20 anos e destacou que, além do assassinato, Matteos cometeu fraude processual ao tentar enganar as autoridades com a falsa denúncia de desaparecimento.



Após dois meses, corpo de jovem desaparecida em SC é achado em rio O corpo de Lusiane Borges, de 27 anos, foi encontrado no rio Correntes, em Santa Cecília (SC), quase dois meses após seu desaparecimento. O companheiro, suspeito de feminicídio, já estava preso desde agosto, após a polícia localizar vestígios de sangue em roupas, carro e casa do casal. Notícias ao Minuto | 04:48 - 22/09/2025





