Apontado como liderança do PCC é morto por PMs na zona leste de SP

© Sergio Flores/Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem apontado como uma liderança do PCC (Primeiro Comando da Capital) na zona leste de São Paulo foi morto durante um confronto com policiais militares do 3º Batalhão de Choque na tarde desta terça-feira (23) na Vila Curaçá, zona leste de São Paulo. Ele foi identificado como Cleberson Paulo dos Santos, conhecido como Nego Mimo.

Santos estava em uma residência cujo endereço foi obtido pelo setor de inteligência da Polícia Militar. Ao notar a presença dos soldados, ele teria atirado, mas acertado o escudo balístico dos agentes públicos, segundo informou o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, em vídeo postado no X.

Ainda segundo a versão, policiais militares do Choque reagiram aos disparos e acertaram Santos. O homem era foragido do sistema prisional, após não retornar de uma saída temporária para o Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso, no interior de São Paulo. Quando fugiu ainda restavam cerca de dez anos da pena imposta a ele.

A ficha de Santos inclui crimes como roubo, homicídio, associação criminosa, associação ao tráfico de drogas, corrupção de menor, entre outros.

De acordo com o governo, Santos teria feito parte do Bonde dos 14, um grupo formado por lideranças do PCC fora da cadeia. O grupo é apontado como articulador de um plano em 2019 para matar o ex-delegado-geral de São Paulo Ruy Ferraz Fontes, além de outras autoridades. Ruy foi assassinado a tiros no último dia 15 em Praia Grande, na Baixada Santista. A polícia, porém, descarta uma possível participação de Nego Mino nesse novo atentado que resultou na morte do ex-delegado.