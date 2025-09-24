Notícias ao Minuto
Jovem com autismo é morto com tiros no subúrbio de Salvador

O jovem Marcus Vinicius Alcântara havia saído de casa para buscar os sobrinhos na escola quando foi atingido por tiros; Testemunhas afirmaram que os tiros teriam partido de policiais militares que faziam rondas no Rio Sena

24/09/2025 18:36 ‧ há 50 minutos por Folhapress

Justiça

Violência

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um jovem com transtorno do espectro autista foi morto nesta segunda-feira (22) no bairro Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

 

Marcus Vinicius Alcântara, 26, havia saído de casa para buscar os sobrinhos na escola quando foi atingido por tiros. Ele foi socorrido por policiais militares e levado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil, que investiga as motivação e circunstâncias do crime, disse que as apurações iniciais apontam que havia um confronto entre criminosos na região.

Testemunhas, contudo, afirmaram à imprensa que os tiros teriam partido de policiais militares que faziam rondas na região. O jovem teria se assustado ao ver os policiais e corrido em direção a uma casa.

"Ele deve ter corrido porque ele tem medo da polícia. Ficou nervoso, correu eles aproveitaram e atiraram nele. [...] Perdi meu filho a troco de nada", afirmou Maria do Carmo, mãe de Marcos Vinícius, em entrevista à TV Bahia. Ela ainda disse que jovem usava um cordão de identificação do autismo.

O transtorno do espectro autista é uma condição caracterizada por dificuldades nas habilidades sociais e de comunicação. O Brasil possui cerca de 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com esta condição, segundo o IBGE de 2022.

Na noite de segunda-feira, moradores do Rio Sena fizeram uma manifestação e bloquearam ruas do bairro.

A Polícia Militar informou que os policiais foram ao bairro Rio Sena após registrarem uma ocorrência de troca de tiros entre grupos criminosos na região. Os militares teriam sido recebidos com tiros e encontraram Marcus Vinicius já ferido.

Em nota, a PM disse lamentar profundamente a morte do jovem e disse se solidarizar com familiares e amigos: "A instituição segue firme no seu dever constitucional de proteger vidas e garantir a segurança pública, atuando com respeito aos direitos humanos", informou.

