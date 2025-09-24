Notícias ao Minuto
Procurar

Creche municipal é invadida por criminosos durante operação na zona norte do Rio

Homens armados se esconderam nos fundos da unidade durante ação da PM no Morro do Juramento; na região de Madureira, ônibus foram usados como barricadas, vias foram interditadas e o transporte público afetado

Creche municipal é invadida por criminosos durante operação na zona norte do Rio

© Getty Images

Folhapress
24/09/2025 20:35 ‧ há 1 hora por Folhapress

Justiça

Violência

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma creche municipal foi invadida por criminosos em fuga durante uma operação da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (24) no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, zona norte do Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido, segundo a Secretaria Municipal de Educação.

 

Ainda de acordo com a pasta, os homens armados se esconderam nos fundos da Creche Municipal Acalanto. Em seguida, policiais também entraram na unidade. Ainda durante a operação, uma das janelas foi atingida por disparos, no momento em que as crianças eram deslocadas para outro espaço da escola, conforme o protocolo de segurança adotado pela secretaria.

"Por pouco, um bebê não foi atingido, que por sinal, estava na sua hora de descanso acompanhado por professores e nossos profissionais. (...) As nossas escolas não podem ser utilizadas como escudo ou rota de fuga de bandidos", disse o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, classificando o episódio como "inadmissível".

De acordo com a Polícia Militar, a ação no Morro do Juramento foi conduzida pelo 41º BPM (Irajá) e resultou na apreensão de três fuzis e drogas. Um homem foi baleado no confronto e levado para o Hospital Getúlio Vargas.

Mais cedo, em Turiaçu, Madureira e Rocha Miranda, criminosos usaram 13 ônibus para bloquear ruas e impedir a circulação da polícia. Um reboque que retirava um coletivo da linha 940 (Ramos-Madureira) foi interceptado, e as chaves levadas. A Secretaria Municipal de Ordem Pública informou que os veículos terão que ser removidos posteriormente.

A ofensiva policial também provocou transtornos no transporte público. Segundo a Rio Ônibus, 14 linhas tiveram seus itinerários desviados para garantir a segurança de passageiros e rodoviários. O corredor Transcarioca do BRT chegou a ter a circulação interrompida, retomando a normalidade apenas no fim da tarde.

Houve ainda bloqueios intermitentes em ruas movimentadas, como a Conselheiro Galvão, em Madureira, e a Ministro Edgard Romero, em Vaz Lobo, o que obrigou motoristas a evitarem a região.

De acordo com a PM, na comunidade da Congonhas, em Madureira, policiais do 9º BPM prenderam três homens e apreenderam pistola, revólver, rádios transmissores e entorpecentes.

ESCOLAS SOB RISCO

O episódio na Creche Acalanto não é isolado. No dia 15 de agosto, um estudante de sete anos foi ferido por uma bala perdida dentro da Escola Municipal Professora Marisa Vargas Menezes, em Rio das Pedras, durante aula de educação física.

Entre fevereiro e setembro deste ano, 508 escolas municipais foram afetadas pela violência armada no Rio, de acordo com dados da Secretaria de Educação. Ao todo, 170 mil alunos tiveram aulas interrompidas ao menos uma vez no período.

A prefeitura mantém, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o programa Acesso Mais Seguro, que prevê protocolos de deslocamento de alunos e contato com forças de segurança já nas primeiras horas da manhã, em caso de risco de confronto.

Jovem com autismo é morto com tiros no subúrbio de Salvador

Jovem com autismo é morto com tiros no subúrbio de Salvador

O jovem Marcus Vinicius Alcântara havia saído de casa para buscar os sobrinhos na escola quando foi atingido por tiros; Testemunhas afirmaram que os tiros teriam partido de policiais militares que faziam rondas no Rio Sena

Folhapress | 18:36 - 24/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

esporte

Justiça

Ex-Seleção Brasileira deve R$ 1 milhão de pensão e tem prisão decretada

2

brasil

Pantanal

Avião cai no Pantanal e mata 4, entre eles documentarista e arquiteto

3

fama

Gabriela Duarte

Gabriela Duarte reposta vídeo chamando Gil, Caetano e Chico de decadentes

4

fama

Carnaval

'É muita hipocrisia', diz Carol Castro sobre coroação de Virginia na Grande Rio

5

fama

Justiça

Polícia descobre foto íntima entre D4vd e menor morta encontrada em seu carro

6

fama

Violência

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio de Janeiro

7

mundo

ONU

Lula diz que Trump foi mal informado sobre Brasil, mas química foi uma surpresa boa

8

mundo

Tailândia

Cratera em rua de Bangkok 'engole' carros perto de hospital

9

mundo

Guerra

Brasil vai cobrar ONU sobre criação de Estado palestino, diz Lula

10

politica

Eduardo Bolsonaro

Bolsonaristas minimizam gesto de Trump a Lula e buscam explicações