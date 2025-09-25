Ataque a tiros deixa 2 mortos e 3 feridos em escola estadual em Sobral (CE)

© Pixabay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escola estadual Luis Felipe, em Sobral, no Ceará, foi alvo de um ataque a tiros na manhã desta quinta-feira (25). Há, ao menos, dois mortos, de 16 e 17 anos, e três feridos.

O caso ocorreu no bairro Campo dos Velhos. Segundo a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, três adolescentes baleados deram entrada no hospital e estão sendo atendidos.

O tiroteio teria começado na hora do intervalo, quando os alunos estavam no pátio. Dois homens teriam passado em uma moto atirando.

A Polícia Militar afirma que já id entificou os autores e que o crime teria relação com a venda de drogas na região da escola. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, uma quantidade de droga, balança de precisão e embalagens foram apreendidas com uma das vítimas.

No fim de semana e na última quarta-feira, foram registrados outros dois ataques no mesmo bairro, relacionado à guerra entre facções.

Em nota, o governador Elmano de Freitas (PT) lamentou o episódio e classificou como um fato intolerável e gravíssimo. Além do reforço policial, ele afirma que determinou a ida da cúpula da SSP ao município para adoção das medidas necessárias. "Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel", afirmou o governador.

Segundo a Polícia Militar, o ataque foi motivado por uma disputa territorial entre facções criminosas que atuam na cidade. Não se trata de um ataque extremista como foi registrado em outras escolas do país, como em Suzano, em 2019, ou em uma creche de Santa Catarina, em 2023.

Sobral está entre as cidades mais violentas do Brasil. Segundo a última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, tem uma taxa de 59,9 homicídios por 100 mil habitantes - a 12ª maior em todo o país.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação do Ceará informou que não haverá aulas na escola na sexta-feira (26). Disse que tem reforçado, constantemente, ações visando a segurança do ambiente escolar, tanto em termos físicos quanto psicológicos.

"A comunidade escolar também contará com suporte dos profissionais de psicologia da coordenadoria regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola."

O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que vê com "tristeza e indignação" o acontecimento. Ele disse que colocou equipes do Ministério da Educação à disposição do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil).

"Nossas equipes especializadas em situações de crise e violência extrema já acompanham o caso de perto, por meio do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares", escreveu Camilo, que é do Ceará, por meio das redes sociais.

"A hora é de unir forças e trabalharmos, juntos, para preservar a escola como espaço sagrado, lugar de paz e de acolhimento. Meus sentimentos e minha solidariedade às famílias das vítimas, estudantes, professores e toda a comunidade escolar", acrescentou.

