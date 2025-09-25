Polícia prende em SP suspeito de roubo a casa de mãe e avós de Flavio Bolsonaro

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem suspeito de envolvimento na invasão da casa onde vivem os avós e a mãe do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em Resende (RJ), foi preso em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, nesta quinta-feira (25).

A localização do homem e a prisão foi realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que avisou antes agentes da delegacia de Itaquaquecetuba sobre a operação.

Como o mandado de prisão é temporário, de cinco dias, o suspeito preso permanecerá detido em uma delegacia da região metropolitana de São Paulo.

Outros suspeitos de envolvimento no crime, registrado como roubo qualificado, já haviam sido presos.

Na residência mora Rogéria Nantes, mãe dos três filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) -Flávio, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL).

Pouco após a invasão ao imóvel, Flávio afirmou nas redes sociais que os familiares foram feitos reféns.

"Graças a Deus estão todos bem, mas foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva", escreveu.

Ainda segundo ele, suspeitos teriam perguntado onde a família guardava o "dinheiro que o Bolsonaro mandava" para os avós.

"Reviraram a casa inteira. Como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô", disse Flávio.