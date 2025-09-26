Notícias ao Minuto
Preso em aeroporto no Brasil receberia R$ 17 mi para ir com mala à Suíça

Um canadense foi selecionado para inspeção enquanto estava no momento de saída para Lisboa, em Portugal, e foi preso em flagrante

26/09/2025 15:48 ‧ há 1 hora por Folhapress

Justiça

Belém

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério Público Federal (MPF) denunciou à Justiça Federal um homem canadense acusado de tráfico internacional de drogas.

 

Homem foi preso há quase um ano, em 3 de setembro de 2024, em flagrante, no aeroporto internacional de Belém. Ele foi solto após audiência de custódia.

Droga foi encontrada durante abordagem do Núcleo de Polícia Aeroportuária da Polícia Federal. Segundo registros do caso, o homem foi selecionado para inspeção enquanto estava no momento de saída para Lisboa, em Portugal.

Foram encontradas duas embalagens plásticas com 4,25 quilos de drogas após a inspeção em sua mala, segundo o MPF. O material estava forrado com papel carbono e melados de substância oleosa. Os laudos periciais resultaram positivo para cocaína.

Acusado relatou que viajou do Canadá para São Paulo, local onde recebeu a mala. No interrogatório, segundo o MPF, o homem confessou que iria receber a quantia de US$ 3,2 milhões (aproximadamente R$ 17 milhões) para transportar o material até Genebra, na Suíça, com parada em Lisboa e escala prevista em Londres, na Inglaterra.

O MPF disse que a comprovação do crime está certificada pelos termos de depoimento dos policiais federais, pelos laudos periciais e pelos termos de apreensão. A autoria é considerada incontestável, decorrente da situação de flagrância e da confissão do acusado. O órgão ainda pediu a comunicação da denúncia à embaixada do Canadá para conhecimento e acompanhamento.

