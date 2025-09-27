Três mulheres são torturadas e mortas em transmissão ao vivo na Argentina

© Reprodução/X

O homicídio de duas jovens e de uma adolescente em Buenos Aires, na Argentina, está chocando o país sul-americano pela brutalidade e pelo fato de ter sido transmitido ao vivo em um grupo privado na rede social Instagram. Mas o que já se sabe sobre o caso?

Morena Verri e Brenda del Castillo, ambas de 20 anos, e Lara Gutiérrez, de apenas 15, desapareceram na última sexta-feira e foram encontradas esquartejadas em uma casa, na quarta-feira, na cidade de Florencio Varela, na província de Buenos Aires, segundo o jornal argentino La Nación.

No mesmo dia em que os corpos foram encontrados — e em que milhares de pessoas foram às ruas para protestar e exigir justiça pelo assassinato das jovens —, o governador da província de Buenos Aires, Alex Kicillof, adiantou que tudo indicava se tratar de um ato de "vingança" de um "grupo internacional de tráfico de drogas", o que acabou sendo confirmado pelas autoridades argentinas.

As investigações revelaram que as três jovens foram atraídas para uma casa nos arredores de Buenos Aires com a promessa de receber 300 dólares para participar de uma “festa sexual”. No entanto, acabaram sequestradas e torturadas por um grupo de traficantes. O crime foi transmitido para cerca de 45 pessoas em um grupo fechado no Instagram.

Após matarem as jovens, os criminosos desmembraram os corpos, colocaram-nos em sacos de lixo e os enterraram na frente da casa.

O caso começou a ser investigado após a denúncia do avô de Brenda e Morena, que eram primas. Durante as diligências, as autoridades descobriram, por meio de câmeras de segurança, que as três haviam entrado em um carro com placa falsa que havia sido registrado como roubado meses antes. Foi nesse momento que a polícia confirmou que o sequestro havia sido premeditado.

Em seguida, os investigadores conseguiram rastrear o caminho percorrido pelas vítimas por meio da localização dos celulares e da identificação do veículo.

A principal linha de investigação aponta que os traficantes planejaram os assassinatos como punição e vingança, depois que uma das vítimas teria roubado um pacote de cocaína do suposto líder de um grupo criminoso em uma comunidade marginalizada conhecida como Villa 1-11-14.

“Eles estavam tentando enviar uma mensagem: é isso o que acontece com quem me rouba droga”, disse Javier Alonso, ministro da Segurança da província de Buenos Aires, em entrevista coletiva.

As forças de segurança informaram que quatro pessoas foram presas por envolvimento no crime. Todas estavam no local durante a operação policial e, segundo os agentes, foram flagradas limpando sangue na tentativa de eliminar provas.

