Menino de 9 anos mata a mãe esfaqueada em São Paulo

Uma mulher de 36 anos morreu após ser esfaqueada pelo próprio filho, de 9 anos, na noite de quinta-feira (25), na Rua Gaspar Leme, em Parelheiros, zona sul de São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência, mas a mulher não sobreviveu.

O caso foi registrado como homicídio no 101º Distrito Policial, no Jardim dos Imbuias.

O menino foi encaminhado ao Conselho Tutelar, seguindo o que determina o artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A legislação brasileira não permite a detenção nem a aplicação de medidas socioeducativas para menores de 12 anos.

Agora, o Conselho Tutelar deve acompanhar o caso e definir as providências cabíveis para garantir a proteção do menor, enquanto as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime.

