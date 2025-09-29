Notícias ao Minuto
Procurar

Bronca leva menino de 9 anos a esfaquear e matar a mãe em SP

A comerciante Caline Arruda dos Santos, 37, morreu após ser atingida por uma facada do filho mais novo em Parelheiros, zona sul de São Paulo. O ataque ocorreu depois de uma repreensão, e o menino está agora sob os cuidados de uma parente

Bronca leva menino de 9 anos a esfaquear e matar a mãe em SP

© Shutterstock

Notícias ao Minuto
29/09/2025 05:40 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Justiça

São Paulo

Um desentendimento teria motivado um menino de 9 anos a esfaquear a mãe na noite de quinta-feira (25), em Parelheiros, extremo sul da capital paulista. O ataque aconteceu na frente do irmão mais velho e do padrasto.

 

A comerciante Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, teria repreendido o filho enquanto ele brincava na rua, próximo ao comércio da família. Mais tarde, já na casa do padrasto, disse ao garoto que contaria a um parente sobre o comportamento “respondão”.

Segundo registros da Polícia Civil, o menino foi até a cozinha, pegou uma faca e escondeu o objeto na manga da blusa. Em seguida, aproximou-se da mãe e a atingiu com um golpe no abdômen.

De acordo com testemunhas, Caline ainda pediu um último abraço ao filho após ser ferida. Um vizinho tentou socorrê-la e a levou ao pronto-socorro Balneário São José, de onde foi transferida ao Hospital de Parelheiros. Ela já chegou sem vida à unidade.

A Secretaria da Segurança Pública informou que policiais militares foram acionados e confirmaram que o ataque partiu da criança.

Por ter menos de 12 anos, o garoto não pode ser responsabilizado criminalmente nem conduzido a delegacias, conforme prevê a legislação. Ele foi entregue aos cuidados de uma prima da vítima, Maria Amália Jesus de Oliveira, que disse em entrevista que o menino ainda não compreendeu totalmente a gravidade do que ocorreu.

“Ele está por dentro de que a mãe dele morreu, mas parece que ainda não caiu a ficha”, relatou.

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Pronunciamento

Humorista se pronuncia e chora após condenação por estupro da filha; veja

2

mundo

Profecia

Arrebatamento: A profecia do 'fim do mundo' que tomou conta das redes

3

esporte

Pancadaria

Luta entre Popó e Wanderlei termina em briga generalizada; vídeo

4

fama

Zé Felipe- Ana castela

Ana Castela pesca pela primeira vez em viagem com Zé Felipe e família

5

esporte

Confusão

Com olho roxo, Wanderlei recebe alta após nocaute em pancadaria

6

fama

Largados e Pelados

Quem é brasileira que usou vagina como isca em reality

7

justica

Crime

Menino de 9 anos mata a mãe esfaqueada em São Paulo

8

economia

EUA

Fortuna de Trump quase dobra em um ano e vai a R$ 39 bi

9

lifestyle

câncer de pele

Regra ABCDE ajuda a identificar sinais de câncer de pele, alerta médico

10

esporte

Anderson

Ex-Grêmio e Inter tem prisão decretada por dívida de R$ 1 milhão