Bronca leva menino de 9 anos a esfaquear e matar a mãe em SP

Um desentendimento teria motivado um menino de 9 anos a esfaquear a mãe na noite de quinta-feira (25), em Parelheiros, extremo sul da capital paulista. O ataque aconteceu na frente do irmão mais velho e do padrasto.

A comerciante Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, teria repreendido o filho enquanto ele brincava na rua, próximo ao comércio da família. Mais tarde, já na casa do padrasto, disse ao garoto que contaria a um parente sobre o comportamento “respondão”.

Segundo registros da Polícia Civil, o menino foi até a cozinha, pegou uma faca e escondeu o objeto na manga da blusa. Em seguida, aproximou-se da mãe e a atingiu com um golpe no abdômen.

De acordo com testemunhas, Caline ainda pediu um último abraço ao filho após ser ferida. Um vizinho tentou socorrê-la e a levou ao pronto-socorro Balneário São José, de onde foi transferida ao Hospital de Parelheiros. Ela já chegou sem vida à unidade.

A Secretaria da Segurança Pública informou que policiais militares foram acionados e confirmaram que o ataque partiu da criança.

Por ter menos de 12 anos, o garoto não pode ser responsabilizado criminalmente nem conduzido a delegacias, conforme prevê a legislação. Ele foi entregue aos cuidados de uma prima da vítima, Maria Amália Jesus de Oliveira, que disse em entrevista que o menino ainda não compreendeu totalmente a gravidade do que ocorreu.

“Ele está por dentro de que a mãe dele morreu, mas parece que ainda não caiu a ficha”, relatou.