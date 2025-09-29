Homem é preso no Paraná suspeito de matar a esposa e simular assalto

© Reprodução- Redes Sociais

Adriano Forgiarini, 37, foi preso nesta sexta-feira (26) em São Miguel do Iguaçu, no interior do Paraná, suspeito de assassinar a própria esposa, Jaqueline Rodrigues Pereira, também de 37 anos. Ele foi localizado escondido em um hotel da cidade após a Justiça expedir mandado de prisão preventiva por feminicídio.

O crime ocorreu em 13 de setembro e, inicialmente, foi tratado como latrocínio. Jaqueline foi encontrada morta na área externa da casa do casal, com um tiro na cabeça. Adriano também apresentava ferimentos de arma de fogo e chegou a ser hospitalizado em estado grave, o que reforçou, num primeiro momento, a versão de que ambos teriam sido alvos de criminosos.

As investigações, no entanto, apontaram em outra direção. A Polícia Civil concluiu que o ferimento de Adriano foi provocado por ele mesmo, em uma tentativa de dar credibilidade à versão de assalto. Com isso, o caso foi reclassificado como feminicídio e o mandado de prisão foi decretado.