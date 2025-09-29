Notícias ao Minuto
Homem é preso no Paraná suspeito de matar a esposa e simular assalto

Adriano Forgiarini, 37, foi localizado em um hotel de São Miguel do Iguaçu após ter a prisão decretada por feminicídio. Ele teria atirado contra si mesmo para sustentar a versão de latrocínio, mas investigações apontaram que matou Jaqueline Rodrigues Pereira, 37

Homem é preso no Paraná suspeito de matar a esposa e simular assalto

29/09/2025 06:00 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Adriano Forgiarini, 37, foi preso nesta sexta-feira (26) em São Miguel do Iguaçu, no interior do Paraná, suspeito de assassinar a própria esposa, Jaqueline Rodrigues Pereira, também de 37 anos. Ele foi localizado escondido em um hotel da cidade após a Justiça expedir mandado de prisão preventiva por feminicídio.

 

O crime ocorreu em 13 de setembro e, inicialmente, foi tratado como latrocínio. Jaqueline foi encontrada morta na área externa da casa do casal, com um tiro na cabeça. Adriano também apresentava ferimentos de arma de fogo e chegou a ser hospitalizado em estado grave, o que reforçou, num primeiro momento, a versão de que ambos teriam sido alvos de criminosos.

As investigações, no entanto, apontaram em outra direção. A Polícia Civil concluiu que o ferimento de Adriano foi provocado por ele mesmo, em uma tentativa de dar credibilidade à versão de assalto. Com isso, o caso foi reclassificado como feminicídio e o mandado de prisão foi decretado.

