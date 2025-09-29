Motorista de ônibus mata passageiro a facadas na zona sul de SP

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - Um passageiro foi morto a facadas por um motorista de ônibus após reclamar que o condutor não havia parado no ponto. O caso aconteceu na tarde deste domingo (28) em Parelheiros, extremo sul de São Paulo.

A SPTrans informou que o caso aconteceu por volta das 14h20, na linha entre o Terminal Parelheiros e o Terminal Santo Amaro, que é operada pela empresa Mobibrasil.

Em nota, a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte e a SPTrans informaram que repudiam atos de violência e irão colaborar com os trabalhos de investigação, prestando todo o apoio solicitado pelas autoridades policiais para a devida elucidação dos fatos.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha, que aguardava na mesma parada, na avenida Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, relatou que o motorista não parou no ponto.

O passageiro correu por alguns metros até a próxima parada e conseguiu alcançar o veículo. O passageiro então tentou entrar no ônibus.

Durante a discussão, o homem jogou uma mochila contra o motorista, que desceu do veículo empunhando uma faca, de acordo com a polícia.

O motorista desferiu golpes contra o abdômen do passageiro e seguiu viagem. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte no local.

A testemunha acionou a Polícia Militar, que conseguiu localizar e interceptar o veículo. Aos policiais, o motorista teria confirmado que esfaqueou o passageiro.

Com ele, os agentes encontraram uma faca, além de uma arma de fogo e um carregador com 16 munições.

O motorista foi detido e encaminhado para o 101º DP, onde o caso foi registrado como homicídio, porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e localização/apreensão de objeto. O homem permaneceu preso.