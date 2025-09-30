Mãe morre com sinais de envenenamento e filho fica em estado grave na Bahia

© <p>Shutterstock</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 44 anos morreu no último domingo, na cidade de Anagé, no sudoeste da Bahia, após apresentar sinais envenenamento. O filho dela, de 15 anos, está internado em estado grave.

Hospital Municipal de Anagé, que atendeu os dois pacientes, confirmou envenenamento. Segundo a TV Bahia, afiliada da TV Globo no estado, o adolescente contou para a equipe médica que a própria mãe teria envenenado a comida deles.

Corpo de Márcia Maria Cunha Santos passou por necropsia e casa da família foi periciada. Em nota ao UOL, a Polícia Civil da Bahia informou que os exames devem auxiliar no esclarecimento da causa da morte, mas não forneceu mais informações.

Adolescente foi transferido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. O UOL entrou em contato com a unidade para saber o estado de saúde do jovem, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

