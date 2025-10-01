Notícias ao Minuto
Procurar

Seis corpos são encontrados em carro na zona oeste do Rio

Vítimas seriam integrantes do Comando Vermelho mortos após confronto no Morro Dois Irmãos, em Curicica, segundo a polícia; área vive confrontos por disputa territorial entre traficantes e milicianos

Seis corpos são encontrados em carro na zona oeste do Rio

© ShutterStock

Folhapress
01/10/2025 16:00 ‧ há 55 minutos por Folhapress

Justiça

Investigação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Seis corpos foram encontrados na noite desta terça-feira (30) dentro de um carro na estrada dos Bandeirantes, em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, quatro deles estavam no porta-malas do veículo.

 

A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e investiga as circunstâncias das mortes. Os corpos, ainda não identificados, foram levados para o Instituto Médico-Legal.

Informações preliminares da investigação apontam que as vítimas seriam integrantes do Comando Vermelho, mortas após confronto no Morro Dois Irmãos, em Curicica. O local tem sido palco de recentes disputas entre traficantes da facção e milicianos que ainda controlam a área.

A estrada dos Bandeirantes, uma das principais ligações da zona oeste, tem cerca de 25 km de extensão, atravessa bairros como Taquara, Curicica e Recreio dos Bandeirantes, e é cortada por áreas em disputa entre milícia e tráfico. O carro foi abandonado em um ponto de grande circulação, fora de áreas de comunidade.

O episódio ocorre em meio a uma escalada da violência na região. Horas antes da descoberta dos corpos, três ônibus foram sequestrados e usados como barricadas para bloquear a própria estrada dos Bandeirantes. Dois homens foram presos, com duas armas de fogo, e uma motocicleta foi apreendida.

Na segunda-feira (29), uma operação conjunta das polícias Civil e Militar com o Ministério Público do Rio prendeu 22 pessoas na Cidade de Deus e na Gardênia Azul, também cortadas pela Bandeirantes. O objetivo era conter o avanço do Comando Vermelho nessas áreas.

Ainda no mesmo dia, o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) realizou uma incursão no Morro Dois Irmãos, onde houve confronto com criminosos. A polícia informou ter apreendido três fuzis, uma pistola e munições, mas os suspeitos conseguiram escapar.

PF diz que há fortes evidências de que investigados foram avisados de operação contra PCC

PF diz que há fortes evidências de que investigados foram avisados de operação contra PCC

Relatório da Polícia Federal aponta que integrantes do PCC tiveram conhecimento prévio da operação Tank e retiraram provas antes das buscas. Doze pessoas foram indiciadas, oito seguem foragidas e a suspeita de vazamento será investigada em novos inquéritos

Folhapress | 08:18 - 01/10/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

VIRGÍNIA-FONSECA

Virginia embarca para Madri em meio a rumores de romance com Vini Jr

2

mundo

Government Shutdown

EUA entram em shutdown após impasse no Congresso sobre orçamento

3

fama

Instagram

Ex-atriz da Globo, Cássia Linhares faz alerta após pegar infecção alimentar

4

mundo

EUA

Governador dos EUA debocha de Trump após críticas a soldados "gordos"

5

fama

D4vd

Polícia afirma que jovem descoberta em carro de D4vd estava morta havia semanas

6

esporte

Futebol

CBF marca início do Brasileiro para janeiro, reduz Estaduais e muda final da Copa do Brasil

7

mundo

Oktoberfest

Após explosões em Munique, Oktoberfest entra em alerta e é fechado

8

mundo

EUA

Menino entrega bilhete em ônibus e salva mãe de cárcere privado

9

fama

Televisão

Quem é Guilherme Magon, que vem ganhando elogios como Leonardo Roitman em 'Vale Tudo'

10

fama

Tilly Norwood

Entenda polêmica de Tillly Norwood, atriz gerada por IA que enfureceu Hollywood